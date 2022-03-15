Три причины, почему в вашем гардеробе должен быть свитшот

Многие женщины ошибочно считают, что свитшот – это элемент исключительно подросткового или спортивного гардероба. На самом деле эта информация устарела. Дизайнеры советуют обзавестись парочкой свитшотов абсолютно всем дамам. Есть три важные причины включить эту вещь в женский гардероб.

Не требует идеальной фигуры

Свитшот имеет свободный крой и не облегает силуэт. Таким образом, под ним не видно, насколько тонкая у вас талия, плоский ли у вас живот, упругая ли грудь и так далее. Свитшот сидит на фигуре свободно, независимо от типа телосложения. Таким образом, он дарит женщинам уверенность в себе и избавляет от комплексов. Также очень важно, что свитшот не стесняет движений.

Сочетается с любым низом

Свитшот – это по-настоящему базовая вещь, которую можно сочетать с чем угодно. Вы можете носить его и со спортивными штанами, и с джинсами любого фасона (широкими или узкими), и с юбкой, коротенькими шортами и даже классическими брюками. Свитшот, подобно хамелеону, подстраивается под стиль низа. таким образом, он может смотрится и по-спортивному, и по-озорному, и по-деловому, и даже невероятно женственно и нежно. Еще недавно это казалось невозможным, но сейчас уже никто не удивляется, увидев свитшот в качестве части строгого офисного образа.

Но есть одно небольшое условие. Если вы хотите сделать свитшот базовой вещью своего гардероба, выбирайте однотонный вариант в спокойной цветовой гамме или с нейтральным минималистичным принтом.

Подойдет на каждый день при любой погоде

В магазинах представлено огромное количество толстовок из различных материалов. Таким образом, вы сможете подобрать варианты как на теплую, так и на холодную погоду. То есть в любое время года вы можете придерживаться своего стиля и носить любимые комфортные вещи. Кроме того, свитшот очень удобно комбинировать с верхней одеждой (жилетом, пальто и так далее).