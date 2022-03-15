Каждую минуту 55 украинских детей становятся беженцами

С момента вторжения России в Украину покинули полтора миллиона детей: беженцами становятся 75 тысяч девочек и мальчиков в день. К тому же многие перемещаются внутри страны, спасаясь от огня. Детей с ранениями вывозят на запад страны. Там врачи не справляются с такой нагрузкой и вынуждены наклеивать на маленьких пациентов наклейки разного цвета, в том числе черную, означающую, что ребенка уже невозможно спасти.

Ежедневно беженцами становятся более 75 тысяч украинских детей

– С 24 февраля десятки детей Украины были убиты. Многие другие получили ранения. И более 1,5 миллиона детей покинули страну. Только вдумайтесь – с начала войны ежедневно беженцами становятся в среднем более 75 тысяч детей. Каждый день. Еще более шокирующая цифра: каждую минуту страну покидают 55 детей, – подчеркнул пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

– Этот кризис является беспрецедентным по скорости и масштабу потоков беженцев со времени Второй мировой войны, и мы пока не видим никаких признаков их замедления, – заявил Джеймс Элдер.

Опасности, поджидающие детей-беженцев

Он добавил, что, как и все дети, изгнанные из своих домов войной и конфликтами, украинские дети, прибывающие в соседние страны, сталкиваются с разного рода рисками, в том числе опасностью потеряться, оказаться без сопровождения взрослых, столкнуться с насилием, сексуальной эксплуатацией и оказаться в руках «торговцев людьми».

Все они нуждаются в помощи и защите, особенно те, кто попал за границу без сопровождения взрослых членов семьи или родственников и знакомых.

Представитель Международной организации по миграции (МОМ) Пол Диллон в ходе брифинга в Женеве сообщил, что общее число беженцев из Украины составляет уже три миллиона. В их числе примерно 57 тысяч граждан третьих стран.

Педиатры не справляются с нагрузкой

Львовская детская больница обслуживает больных детей, в том числе детей с онкологическими заболеваниями, которых привезли из других регионов страны.

Джеймс Элдер из ЮНИСЕФ сам провел последние две недели во Львове, на западе Украины, где он встречался и беседовал с беженцами, в том числе внутренними, со спасателями, которые вывозят женщин и детей из зон огня, а также с медиками и добровольцами.

Один из львовских педиатров больницы, в которую за ночь привезли 60 детей из киевских медучреждений, на вопрос представителя ЮНИСЕФ, как они справляются, ответил, что придерживаются принципа приоритетности в лечении. Если поступает большое число детей с ранениями, то врачи, по его словам, используют наклейки: зеленая – пока можно оставить ребенка без внимания; желтая – ребенку сейчас требуется медицинская помощь; красная – ребенок в тяжелом состоянии и требуется помощь в приоритетном порядке; черная наклейка – ребенка невозможно спасти.

Представитель ЮНИСЕФ призвал прекратить обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и позволить детям учиться, обращаться за медицинской помощью и вернуться к нормальной жизни.

ЮНИСЕФ расширяет свои программы на всей территории Украины и в соседних странах

Сейчас ЮНИСЕФ продолжает свою работу в стране. Фонд отправляет грузы с товарами первой необходимости. В минувшие выходные туда прибыла очередная автоколонна из 22 грузовиков со 168 тоннами груза, включая акушерские и хирургические наборы, кислородные концентраторы, холодильные боксы, а также одеяла и зимнюю одежду, воду, санитарно-гигиенические наборы, дезинфицирующие средства; наборы для обучения детей младшего возраста и наборы для подростков.

По всей Украине Детский фонд увеличил число мобильных групп по защите детей – с 9 до 47. Они оказывают, в том числе, и психосоциальную помощь. «Мы расширяем свою деятельность и за пределами Украины, где оказались 1,4 миллиона детей-беженцев. В партнерстве с гуманитарными организациями и местными властями мы создаем все новые и новые безопасные места – Blue Dots, где оказываем поддержку и защиту детям и семьям с детьми», – рассказал сотрудник ЮНИСЕФ.

Через чат-боты и Facebook ЮНИСЕФ размещает сообщения о детях, которые оказались без сопровождения взрослых, а также доставляет средства гигиены в центры для беженцев.

– Однако необходимо четко понимать: несмотря на неустанные усилия всех – от бабушек-добровольцев до правительства, от скаутов до агентств ООН, до тех пор, пока эта война будет продолжаться, положение детей Украины будет только ухудшаться, – предупредили в Детском фонде ООН.

Мариупольский кошмар

Гуманитарные организации из Мариуполя сообщают, что после новых массированных российских бомбардировок ситуация в этом портовом городе еще больше усугубилась. Сотни тысяч людей буквально на грани выживания из-за нехватки всего – от хлеба, воды до медикаментов. При этом они не могут бежать из осажденного российскими войсками города.

Представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) во вторник на брифинге назвал ситуацию «ужасной и отчаянной».

– Суть в том, что сегодня сотни тысяч людей не имеют никакой помощи, – сказал представитель МККК Юэн Уотсон. – Они не могут покинуть город и, по сути, сейчас задыхаются в нем без какой-либо помощи.

Ватсон также подтвердил, что «вчера из города смогли выехать некоторые машины». МККК в этой эвакуации людей не участвовал. Но вчерашний отъезд, по словам Уотсона, это – лишь капля в море.

Сославшись на сообщения о том, что жители города вынуждены набирать воду из ручьев и что из-за еды люди дерутся, Юэн Уотсон призвал украинские и российские власти найти решение, необходимое для того, чтобы до жителей города могла дойти помощь. Представитель МККК сообщил также, что во вторник организация намерена на 30 автобусах эвакуировать людей из осажденного северо-восточного города Сумы.