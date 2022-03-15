Мнение: Манделанаш

На суде над Навальным обвинение запросило 13 лет колонии строгого режима, штраф 1,2 млн рублей и 2 года ограничения свободы.

По всей видимости, готовится сценарий Нельсона Манделы, когда из тюрьмы сразу в кресло президента. Что логично: человек, оторванный от реальной жизни, будет полностью окружен нужными людьми, и будь он даже не семи, а семидесяти пядей во лбу, станет обычным попкой на жердочке, исполняющим все предписания своего окружения.

Выпускать Навального при живом Путине и при наличии такого сценария не имеет никакого смысла. Выпускать надо сразу к избирательной урне. Поэтому пусть сидит в сторонке, ждет, когда его вызовут.

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