Мнение: Продуктовая инфляция, недопущение дефолта и советское происхождение евродоллара

1. Люблю практиков. Болтать-то каждый может, а вот взять и реально проверить — очень немногие. Блогер Loboff выложил данные по закупкам еды за несколько лет. Он вёл семейные расходы в специальной программе, так что может теперь точно сказать, сильно ли подорожали продукты в России с 2016 по 2021 год:

https://loboff.livejournal.com/711988.html

https://loboff.livejournal.com/712408.html

Если коротко. Смотря как считать, продуктовая инфляция на этом периоде составила от 2 до 5 процентов в год. В 2017 и в 2018 году продукты даже дешевели, а вот в 2020 был существенный рост — спасибо лоббистам, продавившим снижение ставки по рублю и введение льготной ипотеки.

Посмотрим, какой будет инфляция в 2022 году. Полагаю, отнюдь не такой большой, как кажется сейчас паникёрам. Власти России много внимания уделяют импортозамещению, а когда продукт делается «дома», вначале покупателям тяжело, зато потом они наслаждаются высоким качеством и стабильной ценой. Это при условии, что экономика рыночная: при плановой экономике страдать приходится в любом случае.

2. Как мы уже обсуждали утром, страны Запада заморозили 45% международных резервов России, около 300 миллиардов долларов:

https://lenta.ru/news/2022/03/13/polovina_rezervov/

Но дефолта в России не будет, так как мы выплатим наши долги в рублях. Благодаря этой схеме получится так, что страны Запада ограбят не Россию, а наших кредиторов. Мы таким образом сумеем сохранить нашу репутацию:

https://lenta.ru/news/2022/03/14/no_defolt/

Технический дефолт в России, ради которого Запад заморозил валютные счета Центрального Банка (ЦБ), маловероятен, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что власти придумали «остроумнейший путь», чтобы выполнить обязательства по долгам. <…>

Во-первых, у России, как и у любой другой страны, имеется внешний долг, рассказал экономист, однако он мизерный по сравнению с долгами западных стран. Так, российский внешний долг составляет 20 процентов по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП), в то время как в Италии, например — 155 процентов в ВВП.

Кроме того, на мировой арене Россия всегда имела репутацию первоклассного заемщика, так как всегда неукоснительно выполняла обязательства по внешним долгам, несмотря на то, в каком состоянии пребывала ее экономика. «Какой бы у нас тяжелый период ни был, мы свои обязательства по внешним долгам выполняли всегда, начиная с довоенных времен: и в послевоенный период, и в разгар коммунизма, и при дефиците пшеницы», — уточнил он.

Во-вторых, у России имеются внутренние ресурсы для того, чтобы обслуживать внешний долг, отметил экономист, вопрос состоит лишь в том, как выполнить эти обязательства, если валютные счета закрыты. Тем не менее, страна демонстрирует готовность выполнять возложенные обязательства, рассказал он.

Министерство финансов придумало, на мой взгляд, остроумнейший путь. Оно решило открыть определенные счета и переводить туда рублевые средства в полном объеме по курсу, который существует на данный момент, чтобы показать: деньги есть, они соответствуют той сумме, которую должны платить, и их готовы заплатить вам даже в рублях, если вы возьмете. Но дело в том, что им рубли не нужны. А если хотите получить в той валюте, которая вам нужна, разблокируйте наши долларовые счета. Все очень просто, логично и, на мой взгляд, достаточно красиво.»

3. Цитирую из блога Кримсональтера на Спонсоре:

https://sponsr.ru/crimsonanalytics/11733/Novostnoi_desk_Mister_Pojar_soobshchaet_Evrodollar__mertv_a_ya__eshche_net_Vy_hot_ponimaete_CHTO_vy_natvorili/

Советское происхождение евродолларовой системы — это не конспирология, это банальная история, с которой знакомы все компетентные западные финансисты. Типичный пример:

https://www.rhayden.us/money-supply/info-rrg.html

https://www.businessinsider.com/russia-and-the-birth-of-the-eurodollar-market-2014-3

«Одна из величайших ироний капитализма заключается в том, что рынок евродоллара, один из самых важных финансовых рынков, используемых капиталистами, был создан Советским Союзом. В начале 1950-х годов, в разгар холодной войны, Советы накопили значительную сумму долларовых остатков на счетах в банках Соединенных Штатов. Поскольку русские опасались, что правительство США может заморозить эти активы в Соединенных Штатах, они хотели переместить долларовые депозиты в Европу, где они были бы в безопасности от экспроприации. (Это опасение было небезосновательным — вспомните замораживание США иранских активов в 1979 году и иракских активов в 1990 году.) Однако они также хотели хранить депозиты в долларах, чтобы их можно было использовать в своих международных операциях. Решение проблемы состояло в том, чтобы перевести депозиты в европейские банки, но оставить депозиты номинированными в долларах. Когда Советы это сделали, родился евродоллар».