Бахрома – символ свободы и главный тренд сезона

И этот яркий эффектный элемент не собирается сдавать позиции. Сумки, обувь, верхняя одежда, юбки и свитера, даже купальники – сложно найти предмет гардероба, который дизайнеры ещё не украсили бахромой. Она настолько универсальна, что иногда встречается там, где её ждёшь меньше всего: на галстуках, шляпах, носках. А украшения с кистями вообще не теряют свои позиции много лет. Любопытно, как произошла трансформация бахромы. Из элемента, ассоциируемого с фестивальной модой и 70-ми, она превратилась в настоящий must любого гардероба, в актуальную классику. Даже консервативные бренды выпустили коллекции с бахромой.

Кейт Бланшет в платье Armani Privé, 2022 год

Бахрома имеет долгую и интересную историю. Первое появление зафиксировано еще в Древнем Вавилоне, но как полноценный декоративный элемент она пришла в моду лишь в 20-х годах прошлого столетия. Индейцы использовали этот элемент не только в декоративных, но и в практических целях: порезанные нитями лоскуты кожи и замши выполняли функцию водоотвода, по которому стекала вода во время дождя, не позволяя одежде промокнуть насквозь. Новая эра для бахромы настала во времена расцвета движения хиппи, на фоне их любви к этническим элементам. Вещи, типичные для гардероба хиппи, вполне актуальны и сегодня: украшенные бахромой косуха, сумка, платье в стиле бохо, выглядят смело и стильно.

Ольга Лефферс отмечает, что любит бахрому прежде всего за её игривый нрав, за динамику и движение. Бахрома ассоциируется не только со стилями boho и country, но и с эпохой ар-деко и платьями в стиле Гетсби, которые “танцевали” вместе со своей хозяйкой.

Сила бахромы – в движении! Не зря она встречается и по сей день на юбках и платьях для танцев. В бахроме танцуют жаркое танго, страстную сальсу, лёгкий парящий хастл. Бахрома проникла и в фигурное катание. Например, в чёрном платье с бахромой выступала Елизавета Туктамышева, которая считается одной из самых женственных российских фигуристок.

Бахрому вы можете увидеть на одежде самых знаменитых актрис в фильмах-вестернах. Наиболее яркий ранний пример – безрукавка Барбары Стэнвик в фильме “Королева скота из Монтаны” (1954). Также одежду с бахромой носили Шэрон Стоун в “Быстром и мёртвом” (1995) и Пенелопа Крус с Сальмой Хайек в “Бандитках” (2006). В этих картинах бахрома появляется на шейных платках, штанах и перчатках. Но не нужно думать, что бахрома была на одежде только женских персонажей. Куртку с бахромой носил Олег Видов в советском вестерне “Всадник без головы” (1973). Таким образом, бахрома давно символизирует свободу и дух приключений.

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Как полностью декоративный элемент бахрома вошла в обиход в 20-х годах. Она стала атрибутом стиля флэппер – девушек свободных нравов, впервые начавших обнажать ножки, коротко стричься и много курить. Бахрома, декорировавшая их платья, компенсировала откровенную длину юбки.Те годы принято называть”ревущими двадцатыми”. Это было время культурных перемен. Тогда активно развивался джаз – один из самых свободолюбивых музыкальных жанров – и его лихая разновидность свинг. Бахрома была в духе всех этих перемен и той непокорной музыки. В 20-е время не стояло на месте, не стояла на месте и бахрома, которая развевалась вместе со временем!

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Следующей вехой для бахромы стали 60-е. Стиль хиппи показал этнические элементы во всей красе. Бахрома в это время украшала всё: от воздушных макси-платьев до сандалий. Однако изначально этот элемент носил не столько эстетический, сколько политический смысл: выступая против войны и угнетения всех народов, свободные нонконформисты включали в свой стиль элементы костюмов коренных американцев, чтобы привлечь внимание общественности к тяжёлой жизни индейских резерваций. Так бахрома стала одним из символов борьбы за равенство. Как видите, этот элемент прошёл через весь XX век, вобрав в себя самые разные смыслы.

Alberta Ferretti

Страсть дизайнеров к этому декору можно понять, он сразу же делает образ максимально эффектным. Присмотритесь к бахроме и уверенно добавляйте ее в свой гардероб. Начните с юбок и сочетайте их с шерстяными жакетами или уютными свитерами. Другим разумным вложением станут сумки (помните, чем декор длиннее, тем лучше). Платье с длинной бахромой в стиле 70-х – может стать главной покупкой сезона. Минималистичное черное платье с бахромой будет законченным произведением, которое не надо дополнять аксессуарами. Бахрома – находка для тех, кто любит быть в центре внимания.

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