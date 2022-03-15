Мнение: В тюрьме интернет не полагается

О, и VPN тоже начинают блокировать! Ай, какие молодцы… Насколько я слышал, полноценно заблокировать ВПН невозможно в принципе, поэтому, скорее всего, начнут глушить уже весь интернет как таковой. Да и правильно. Жги, господь! В тюрьме интернет не полагается!

“Пользователям помешают обходить блокировку недружественных ресурсов. Будет продолжаться борьба с сервисами VPN, уже заблокировано 20 таковых. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

“Они будут блокироваться и дальше”, – сказал Хинштейн во вторник в эфире ДумаТВ.

Депутат признал, что задача непростая, но Роскомнадзор справляется”.