 

ЕС запретил ввоз в Россию товаров стоимостью более 300 евро

15.03.2022, 20:45, Новости дня
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Евросоюз запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу, говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

Кроме того, «запрещены прямые или косвенные поставки продукции из железа и стали, <…> продажа, поставки и экспорт предметов роскоши физическим и юридическим лицам в РФ или для использования в России», информирует ТАСС.

Также ЕС запретил поставки в Россию люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро.

«Это наше послание, которое говорит о том, что санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью. Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары», – указали в ЕС.

В частности, под санкциями оказываются музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс.

Высокопоставленный источник в ЕС сообщил журналистам, что в целом экспорт люксовых товаров за пределы ЕС оценивается в 80 млрд евро ежегодно, такой экспорт в Россию составлял до 3,53 млрд евро. «Таким образом, потери Евросоюза будут не очень значительными», – отметил он.

Новый пакет санкций введен в отношении 15 россиян: Романа Абрамовича, Германа Хана, Виктора Рашникова, Алексея Кузьмичева, Александра Михеева, Александра Шохина, Андрея Рюмина, Армена Гаспаряна, Артема Шейнина, Дмитрия Куликова, Константина Эрнста, Марины Сечиной, Сулеймана Керимова, Тиграна Худавердяна и Владимира Рашевского.

Также рестрикции распространяются на «Роснефть-Аэро», «Рособоронэкспорт», АО «НПО «Высокоточные комплексы», «Курганмашзавод», АО «Вертолеты России», «Объединенную авиастроительную корпорацию», «Объединенную судостроительную корпорацию», «УралВагонЗавод» и Зеленодольский завода имени А. М. Горького, информирует РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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