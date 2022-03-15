Офис Зеленского: Ответа на заявку Киева по ускоренному вступлению в ЕС нет

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление Украины в Евросоюз, никакого быстрого ответа со стороны ЕС нет.

Об этом заявили 15 марта в офисе главы государства, передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что страна не войдет в НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.

Между тем участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС. Это вызвало разочарование в Киеве.