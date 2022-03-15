 

Белый дом допустил встречу Байдена и Зеленского в Брюсселе

15.03.2022, 20:45, Новости дня
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Администрация США не исключает возможности проведения встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе, программа визита американского лидера все еще согласовывается, сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Что касается возможной встречи с президентом Зеленским, то мы по-прежнему согласовываем детали поездки», – сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, ее слова передает РИА «Новости».

Журналисты попросили ее уточнить, означает ли это, что встреча двух лидеров в Брюсселе все же состоится. Она ответила, что «никакие варианты на данный момент не исключены. Наш главный фокус сейчас – провести встречи с партнерами по НАТО в Брюсселе. Если будут какие-то дополнительные изменения в программе, мы вас известим».

Ранее Белый дом сообщил, что Байден в конце марта посетит Брюссель для участия во внеочередном саммите североатлантического альянса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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