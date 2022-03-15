Ей было 14! – Личное мнение

Белла Хадид призналась, что единственной пластической операцией, которую она делала, была ринопластика.



Фото: Соцсети

Есть нюанс: нос Белла подправила, когда ей было 14 лет.

В общем-то, это я могу понять.

Ну, не нравится тебе твой шнобель, бесит, раздражает — подправь его в возрасте, когда долгие годы половой жизни и сексуальной привлекательности у тебя ещё только впереди.

Зачем пилить нос, скажем, в 32 года, когда пик сексуальной привлекательности пройден, я не понимаю.

У нас же всё наоборот: тётку климакс скоро накроет, а она жопу пришивает или нос пилит. Жила до 40 лет с одним лицом, двоих детей родила — и тут приспичило профиль «под Джоли» зафигарить.

Смысл?

Если женщина средних лет комплексует по поводу внешности или, ещё хуже, делает на неё ставку, то жизнь свою она явно просрала, я считаю.

Хотелось бы послушать ваше мнение на этот счёт. Стоит ли пилить нос, если тебе — 32?

Сколько вам лет? Чего добились на данный момент?

Я вас слушаю очень внимательно.

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