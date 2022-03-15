Александр Дугин назначен генеральным директором «Первого канала»

Совет директоров «Первого канала» на экстренном заседании принял решение расторгнуть контракт с Константином Эрнстом.

Новым генеральным директором «Первого» назначен известный российский философ и политолог Александр Дугин.

– Для меня это назначение стало приятным сюрпризом. Я верный сын России и русского народа, который сейчас наконец-то начал пробуждаться. Мой фронт – это информационная война. Я выгоню из штата весь русофобский элемент, всех этих либералов, юмористов и раз и навсегда покончу со смердяковщиной и дурацкими шоу, – заявил философ.

Дугин добавил, что все сотрудники телеканала пройдут с ним личное собеседование, а его коллеги из Евразийского союза молодёжи проанализируют их страницы в социальных сетях. После этого может быть принято решение о расторжении трудового договора.

Кроме того, в эфирной сетке «Первого канала» в начале апреля появятся новые передачи – «Проект Евразия», «Консервативная революция» и «Теория многополярного мира», ведущим которых будет сам генеральный директор.

—