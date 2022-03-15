Мнение: Самые популярные предметы ЕГЭ, клиповое мышление и импортозамещение Инстаграма

1. Хорошие новости, со школьным образованием и сдачей ЕГЭ дела обстоят неплохо. По крайней мере, в Москве, где в число самых популярных предметов на ЕГЭ у школьников вошла информатика, а в школах весьма распространены айти-классы. Молодое поколение всерьёз нацелено стать программистами и айтишниками:

https://lenta.ru/news/2022/03/11/ege/

Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ у московских школьников в 2022 году стали обществознание, английский язык и информатика. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, обществознание и английский язык из года в год остаются самыми выбираемыми предметами у одиннадцатиклассников. В 2022 году обществознание выбрала половина выпускников, английский — 34 процента.

Стоит отметить, что растет интерес к информатике. В этом году ее будут сдавать более 19 тысяч человек — почти на две тысячи больше, чем в прошлом году. Востребованность этого предмета связана с тем, что его чаще выбирают учащиеся ИТ-классов.

Ракова рассказала, что в современных московских ИТ-классах школьники изучают информационную безопасность, программирование, технологии искусственного интеллекта. Кроме того, во время уроков информатики можно поработать над проектами вместе с учеными и познакомиться с деятельностью ведущих российских ИТ-компаний.

Стоит похвалить выбор наших школьников: английский язык – важнейший предмет, как для программирования, так и для допросов наших противников.

Что касается обществознания, то тут ситуация неоднозначная. Многие выбирают его на ЕГЭ из-за того, что считают этот предмет сравнительно простым (много теории, которую можно зазубрить, мало практики и задачек). К сожалению, обществознание иногда преподаётся в школах весьма специфически. Однако если бы учебники и уроки обществоведения были максимально приближены к потребностям реальной жизни, реально учили бы детей социализации, правильному поведению и практическому применению знаний об устройстве общества, то выбор ЕГЭ по обществознанию был бы очень даже оправдан.

2. В русской Википедии, — или точнее, в русскоязычном разделе американской Википедии, так как Википедия с момента основания выступала с проамериканских позиций, — пишут, что никакого клипового мышления нет. Клиповое мышление, которым якобы страдает наша молодёжь — всего лишь гипотеза неких философов и культурологов. Психологи такое явление не подтверждают:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Клиповая_культура

3. Я рассказываю в «Школе Капитализма», почему России нужен свой собственный Инстаграм, и в чём конкретно заключалась проблема малого бизнеса, плачущего сейчас из-за закрытия соцсети:



https://sponsr.ru/capitalism/11759/Zachem_nam_nujen_instagram/

Народ жалуется, что от закрытия Инстаграма пострадает малый бизнес. Ноготочки, тортики, стрижка собак, вот это всё. Дескать, хороший канал продаж был, жаль, что Цукерберг перешёл черту. Другие же пишут, что ничего хорошего в Инстаграме не было, что по блогерам плачут тканевые косынки и токарные станки, что давно пора было закрыть этот рассадник деградации и дурновкусия.



Я не согласен с обеими сторонами…