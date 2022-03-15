В Новосибирске нейрохирурги избавили пациента от тремора с помощью операции на мозге



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В 2014 году житель Новосибирска попал в аварию и получил тяжелую черепно-мозговую травму, после которой он продолжительное время находился в коме. Мужчина восстановился, однако спустя четыре года у него развилось специфическое нарушение: непроизвольные размашистые движения правой руки, похожие на биение крыла. Тремор особенно сильно проявлялся при попытках выполнить какое-либо действие или удержать предмет в руке.

По словам пациента, тремор вызывал огромные проблемы, поскольку рука была ему «абсолютно неподвластна». Мужчина настолько не мог контролировать движения, что неоднократно наносил сам себе удары и вырывал дверные ручки при попытке открыть двери. Он обращался к разным специалистам, проходил обследования, принимал назначенные препараты, но никакого результата не было.

Нейрохирурги центра им. Мешалкина, к которым обратился мужчина, приняли решение об оперативном вмешательстве. Ему провели радиочастотную таламотомию — малоинвазивное вмешательство, направленное на деструкцию определенных зон таламуса.

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«Такой тремор особенно резистентен к консервативной терапии. В этих случаях эффективным методом лечения может служить радиочастотная деструкция. В настоящее время отмечается замещение данной методики имплантацией систем глубокой стимуляции мозга. Однако для ряда неврологических расстройств, особенно при односторонней симптоматике, деструктивная хирургия имеет преимущества, освобождая человека от имплантации устройства», — рассказал врач-нейрохирург Мартин Кильчуков.

Операцию спланировали на основе результатов магнитно-резонансной томографии. Положительный эффект был заметен еще во время вмешательства: пациент все время находился в сознании и контактировал с хирургами.

После операции у мужчины значительно снизилась выраженность тремора, благодаря чему он смог вернуться к повседневным делам без ограничений, сообщили специалисты.