Кейт Бекинсейл поддержала дочь от Майкла Шина Лили на кинопремьере

В минувшие выходные в Остине, штате Техас, в рамках фестиваля SXSW состоялась премьера фильма “Невыносимая тяжесть огромного таланта”. Режиссером этой черной комедии стал Том Гормикэн, главную роль – самого себя сыграл Николас Кейдж, а образ его дочери воплотила на экране Лили Шин. 23-летняя актриса – дочь двух звезд Голливуда – Кейт Бекинсейл и Майкла Шина, который, к слову, скоро снова станет отцом.

Знаменитая мать начинающей артистки не смогла не поздравить дочь с премьерой. Она сделала особенный пост в социальной сети, опубликовав несколько фотографий Лили с красной дорожки. Кроме поздравлений, в подписи к серии фото, Кейт немного раскрыла сюжет картины:

Так горжусь тобой. Моя прекрасная, блестящая малышка в этом фантастическом, ярком, веселом фильме просто супер! Она играет дочь Николаса Кейджа, в то время как Николас Кейдж играет Николаса Кейджа. Фильм безумный и потрясающий, и все замечательные, но, очевидно, моя (дочка) самая любимая. Так рада видеть, как ты взлетаешь, моя маленькая птичка, – написала Кейт.

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Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

Картина “Невыносимая тяжесть огромного таланта” рассказывает историю актера Николаса Кейджа, карьера которого катится под откос. У него долги, дочь с ним не разговаривает, а еще видения – к нему приходит его версия из 1990-х, которая ругает его за упущенные возможности. Пытаясь заработать, он соглашается появиться на дне рождения мексиканского миллиардера и вскоре оказывается втянутым в разборки ЦРУ с наркобароном.

Лили Шин и съемочная группа фильма “Невыносимая тяжесть огромного таланта”

Отметим, что Лили единственная дочь актрисы Кейт Бекинсейл, которую она родила от валлийского актера Майкла Шина 31 января 1999 года. Они встречались восемь лет с 1995 года. В июне 2003 года, через несколько месяцев после расставания с Шином, Бекинсейл обручилась с режиссером Леном Уайзманом. Спустя 12 лет, актриса и режиссер расстались, официально оформив развод в 2019 году.

Кейт Бекинсейл с дочкой Лили Шин на свой 48-й день рождения, лето 2021 года