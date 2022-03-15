5 шагов к текстурной укладке: тьюториал от Balmain Paris Hair Couture

1. Являясь частью Дома Balmain, бренд Balmain Paris Hair Couture сочетает современные beauty-разработки и подиумные тенденции. Средства ухода — не исключение. Начните укладку с линии для всех типов волос Moisturizing Care Line. Используйте увлажняющий шампунь, затем на подсушенные полотенцем волосы нанесите кондиционер. Выдержите 2–3 минуты и обильно смойте водой.

2. Нанесите и равномерно распределите кондиционер Leave-In Conditioning Spray по всей длине (3–5 нажатий). Такие несмываемые уходы оказывают термозащитный эффект, уплотняют и разглаживают кутикулярный слой волос, а также являются базой для стайлинговых средств.

3. Нанесите крем для создания локонов Curl Cream по всей длине — для мягкой фиксации и четкости формы. На прикорневую зону распылите текстурирующий солевой спрей Texturizing Salt Spray для динамичного эффекта. Высушите волосы феном при помощи круглой керамической щетки.

4. Для текстуры и длительного эффекта укладки распылите спрей для придания объема Texturizing Volume Spray по проборам на прикорневую зону — по всему периметру головы. Сформируйте необходимую текстуру с помощью пальцев.

5. Нанесите спрей средней фиксации Session Spray Medium. Если предпочитаете эффект натуральной текстуры, используйте шелковую дымку для волос Silk Perfume (1–2 нажатия).