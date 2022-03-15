Мнение: УкроРоссия: опыты на детях



Детям колят Спутник V

У обывателей – память как у аквариумной рыбки, и это давно известно. Собственно, поэтому им и можно впаривать по много раз одно и то же, любую «шокирующую информацию», и бедолаги каждый раз будут изумляться и гневаться, «как в первый раз». Впрочем, я бы не объяснял короткую память обывателя только и исключительно его глупостью; думается, это еще и защитный механизм. Ведь если помнить обо всех гнусностях, которые творятся в твоей стране, то тогда ведь, по идее, придется еще и следить за ситуацией, и оценивать, принимаются ли меры, чтобы ситуация не повторилась… А КАК? Что ж тогда – все помнить, видеть, что ничего не меняется, и каждый день скрежетать зубами от бессилия?

Так и заболеть недолго – от сознания собственной социальной импотенции. Куда как лучше – услышал что-то, повозмущался – да и забыл всё напрочь. До следующего раза. Хорошее пищеварение и крепкий сон гарантированы!

Я вообще-то о пресловутых «биолабораториях», обнаруженных на Украине. Понятно, что их «открытие» сразу же стало инструментом военной пропаганды у обеих сторон. Одни принялись сразу же яростно обличать, другие – не менее яростно всё отрицать. Ну а мне сама тема показалась какой-то до боли знакомой… «Долгая память – хуже чем сифилис», как в свое время совершенно справедливо пел Гребенщиков.

Мне показалось, что я о чем-то таком уже слышал. И давно – еще в то время, когда ни о каком нападении России на Украину еще никто и помыслить не мог, и даже Крым еще был вполне украинским. Но так – это были тоже опыты над гражданами, проводимые западными медицинскими концернами, более того – это были опыты над детьми… Только происходило всё не на Украине, а в России. Я даже вспомнил область – Волгоградская. Это помогло при поиске через Яндекс.

Расследование “Известий”: За тайные опыты над детьми врачи получили 90 тысяч долларов

Зимой по стране прокатилась волна слухов: ребятишкам делают прививки от гриппа, в результате которых они становятся инвалидами. Что в этой истории – правда? Родители волгоградских детей только радовались: медики уверяли их, мол, новейшее лекарство, да и бесплатно – когда такое было! Теперь, после зловещего эксперимента, один из докторов даже купил квартиру в Москве. А ребятишек еще лечить и лечить – настолько серьезными оказались последствия “прививки”.

И далее: «Родители волгоградских детей только радовались: медики уверяли их, мол, новейшее лекарство, да и бесплатно – когда такое было! Теперь, после зловещего эксперимента, один из докторов даже купил квартиру в Москве. А ребятишек еще лечить и лечить – настолько серьезными оказались последствия “прививки”. На самом деле 112 волгоградским детям вкололи неизвестное докторам России лекарство…» и т.д.

И потом было еще несколько таких скандалов – которые странным образом как-то очень быстро затухали. Вот и про это, я уверен, большинство читателей даже не слышало. Почему? Да потому что всё прошло каким-то «вторым экраном», дело свалили на каких-то местных врачей – да и концы в воду. Хотя тема-то была просто вопиющая: в России какие-то доктора Менгеле приехали, чтобы проводить здесь опыты на детях, как в какое-то Зимбабве! Лекарство они, вишь ли, испытывали «против гриппа»! Причем даже более чем понятно, почему все в Волгоградскую область, а не в Зимбабве: потому что в Африке все хорошо и можно «испытывать» еще дешевле, но вот беда – там негритята. И хотя не дай бог какому менгеле вслух ляпнуть, будто бы между разными расами существует какая бы то ни была физиологическая разница (вот за это его точно распнут!) – но так-то ежу понятно, что лекарства, которые предполагается продавать в «белых» странах, все же лучше опробовать на белых же детях. Надежнее.

Они именно поэтому и полезли в российскую «глубинку» – зная, что там в семьях тоже почти африканский уровень «благосостояния». Не в Москву, и даже не в сам Волгоград, а именно в область! И очевидно, что ровно с теми же целями они могли – и наверняка лезли – также и на Украину. Дешево, все проблемы с местными законами можно решать через взятки, есть даже квалифицированный медперсонал, а главное – невелик риск, даже если с «уколотыми» детьми «что-то пойдет не так». В Европе или уж подавно – в США родители пострадавшего ребенка, обратившись к адвокатам, способны, если повезет, вскрыть пытливых ученых из БигФармы на десятки миллионов долларов. А в России, на Украине? Максимум – немного неудобств.

И сами же аборигены – вожди тамошних племен с диковинных Украины-России (хрен их на самом деле разберет, кто где) – постараются скрыть все грязные делишки. Вождям самим скандалы ни к чему, они всегда рассчитывают на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Поэтому в «биолаборатории» на Украине я по завету покойного Жванецкого верю сразу и навсегда. Это – карма нищих стран: в них всегда будут приезжать белые сахибы в пробковых шлемах, чтобы ставить эксперименты на их детях. Оплата – квартира в Москве или в Харькове за оптовую поставку в 100 детей. Это мерзко, грязно, это вызывает отвращение… И не нам изображать из себя викторианских дев – ах, украинцы! Как они могли!

Да так же, как мы сами. И вообще, не надо нам рассказывать про БигФарму и про то, что она может. Они тут давеча у всех на глазах вообще весь мир раком поставили. И держали в таком положении два года – безо всяких для себя последствий, но с огромной выгодой.