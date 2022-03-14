Скандалы: Юристы бизнесмена Пригожина констатировали крах правовой системы Великобритании из-за русофобии

В Великобритании русофобия приняла всеобщий масштаб и набирает обороты

Предвзятое отношение к адвокатам, сотрудничающим к гражданам России стало причиной разрушения английской судебной системы в целом. Об этом заявили юристы компании «Конкорд». По словам юридической службы, бизнесмен Евгений Пригожин в 2021 году подал иск в английский суд на основателя ресурса Bellingcat* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Элиота Хиггинса. Этот господин публично высказал мнение, порочащее честь и достоинство российского бизнесмена.

Адвокаты Хиггинса отправили письмо английским юристам Пригожина, в котором в форме давления фактически выразили угрозы.

«Просим подтвердить, в свете недавних событий в мире и сообщений об отказе нескольких юридических фирм Великобритании от представительства лиц, связанных с правительством России, что ваша компания готова продолжать действовать от имени Евгения Пригожина по данному делу», — отмечается в тексте письма.

Другими словами, граждане России фактически остаются без юридического сопровождения в английских судах. Пресс-служба «Конкорда» констатирует, что такое давление на адвокатов, сотрудничающих с российскими гражданами, демонстрирует разрушение всей правовой системы Британии.

* Bellingcat — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента