 

В Москве отменили маски и другие антиковидные ограничения

14.03.2022, 15:30, Разное
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Со вторника, 15 марта из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации правительство Москвы отменило требование по использованию защитных масок. Об этом сообщается на сайте мэра. 

Также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: больше не нужно измерять тепературу тела у работников, использовать разделительные перегородки и учитывать другие ограничения. Мэрия утверждает, что подобное решение в нынешних условиях поддержит бизнес, который испытывает серьезные трудности из-за санкций.

Ранее, 3 марта, в Москве были отменены QR-коды. Кроме того, отменились любые ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. А также ушел в прошлое обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.



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