 

Пит Дэвидсон сделал татуировку в честь Ким Кардашьян

14.03.2022, 16:25, Разное
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Ким Кардашьян начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном еще до того, как получила официальный развод с мужем Канье Уэстом. Рэпер, который не хотел отпускать жену и мать своих детей, не раз публично выступал против нового бойфренда экс-жены, но, как правило, сразу удалял оскорбительные и обличительные публикации в социальных сетях. Тем не менее отношения Пита и Канье были понятны – артисты, мягко говоря, друг друга недолюбливают. 

Пит Дэвидсон на публике сохранял спокойствие и никак не реагировал на высказывания Канье. Однако недавно в сети появилось фото Пита как часть переписки с Канье. На снимке, который Дэвидсон предположительно Канье, изображен сам Пит. Возлюбленный Ким Кардашьян сделал селфи, лежа в постели. Фото якобы сопровождалось такой подписью:

В постели с твоей женой. 

Трудно доподлинно проверить, на самом ли деле это селфи с таким посланием предназначалось Канье Уэсту, но интернет-пользователи обратили внимание на другое. Внимательные читатели увидели, что у Пита Дэвидсона появилась новая тату – три буквы KIM на правой груди. 

Пит Дэвидсон

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Публикация от pete davidson (@petedavidson.93)

Напомним, СМИ заговорили о чувствах между Питом Дэвидсоном и Ким Кардашьян в начале ноября 2021 года. Сначала оба сходили вместе в парк развлечений в Калифорнии, а спустя несколько дней поужинали в Нью-Йорке, в ресторане, расположенном в родном для Пита районе Стейтен-Айленд. А 16 ноября комик и соведущему программы Saturday Night Live Пит Дэвидсон отметил свой 28-й день рождения в компании Ким и ее мамы Крис Дженнер. Фото компании появилось в сети. С тех пор Ким Пит перестали скрываться. 

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Пит Дэвидсон, Ким Кардашьян, Флэйвор Флэв и Крис Дженнер, ноябрь 2021 года



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