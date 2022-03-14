Кристен Стюарт, Эль Фаннинг, Селена Гомес и другие на премии Critics Choice Awards
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Вчера в Санта-Монике, Калифорния, состоялась церемония вручении наград Critics Choice Awards. Победителей премии выбирает Ассоциация кинокритиков США. На этот раз критики оказались во многом солидарны с жюри британской BAFTA: лучшим киноактером стал Уилл Смит за роль в байопике “Король Ричард”, а лучшим фильмом – вестерн “Власть пса” с Бенедиктом Камбербэтчем. Режиссер Джейн Кэмпион так же была признана лучшей среди своих коллег, обойдя даже Стивена Спилберга.
Главная схватка состоялась в категории “Лучшая женская роль в фильме” – неожиданно для широкого зрителя выиграла Джессика Честейн (она сыграла главную телеевангелистку 70-80-х годов XX века в США Тэмми Фэй). Актриса обошла в гонке за призом Кристен Стюарт, Николь Кидман, Оливию Колман, Алану Хаим и Леди Гагу. В аналогичной категории среди драматических сериалов победу одержала Кейт Уинслет (“Мейр из Исттауна”). А Холли Берри этим вечером была удостоена специального приза, как и легендарный актер Билли Кристал – его наградили за вклад в кинематограф.
Гостями премии Critics Choice Awards стали Селена Гомес, Кристен Стюарт, Эль Фаннинг, Джаред Лето, Холли Берри и Ван Хант, Маргарет Куэлли, Джейми Дорнан с супругой, Эндрю Гарфилд, Мэнди Мур, Рита Ора и Тайка Вайтити, Мэгги Джилленхол, Джаред Лето, Мелисса Маккарти и многие другие. Кстати, Леди Гага тоже смогла пройтись по дорожке премии, но ее филиала в лондонском отеле Savoy, переодевшись после BAFTA из одного платья Gucci в другое тоже же бренда.
Кристен СтюартЛеди ГагаСерена УильямсВинус УильямсЭль ФаннингКэри Маллиган (платье, Dior Couture)Чон Хо Ён (платье, Louis Vuitton)Мэнди Мур (платье, Elie Saab)
Полный список победителей Critics Choice Awards 2022:
- Лучший драматический сериал — “Наследники”
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ли Джон-джэ (“Игра в кальмара”)
- Лучшая женская роль в драматическом сериале — Мелани Лински (“Шершни”)
- Лучший комедийный сериал — “Тед Лассо”
- Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис (“Тед Лассо”)
- Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт (“Хитрости”)
- Лучший мини-сериал — “Мейр из Исттауна”
- Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Майкл Китон (“Ломка”)
- Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Кейт Уинслет (“Мейр из Исттауна”)
- Лучший сериал на иностранном языке — “Игра в кальмара”
- Лучший фильм — “Власть пса”
- Лучшая мужская роль — Уилл Смит (“Король Ричард”)
- Лучшая женская роль — Джессика Честейн (“Глаза Тэмми Фэй”)
- Лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур (“CODA: Ребенок глухих родителей”)
- Лучшая женская роль второго плана — Ариана ДеБос (“Вестсайдская история”)
- Лучший актерский состав — “Белфаст”
- Лучший режиссер — Джейн Кэмпион (“Власть пса”)
- Лучшая комедия — “Лакричная пицца”
- Лучший анимационный фильм — “Митчеллы против машин”.
Кэри Маллиган (колье, браслет и кольцо, все – Bulgari)Энсел Элгорт (костюм – Fendi)
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