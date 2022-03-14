Кристен Стюарт, Эль Фаннинг, Селена Гомес и другие на премии Critics Choice Awards

Вчера в Санта-Монике, Калифорния, состоялась церемония вручении наград Critics Choice Awards. Победителей премии выбирает Ассоциация кинокритиков США. На этот раз критики оказались во многом солидарны с жюри британской BAFTA: лучшим киноактером стал Уилл Смит за роль в байопике “Король Ричард”, а лучшим фильмом – вестерн “Власть пса” с Бенедиктом Камбербэтчем. Режиссер Джейн Кэмпион так же была признана лучшей среди своих коллег, обойдя даже Стивена Спилберга.

Главная схватка состоялась в категории “Лучшая женская роль в фильме” – неожиданно для широкого зрителя выиграла Джессика Честейн (она сыграла главную телеевангелистку 70-80-х годов XX века в США Тэмми Фэй). Актриса обошла в гонке за призом Кристен Стюарт, Николь Кидман, Оливию Колман, Алану Хаим и Леди Гагу. В аналогичной категории среди драматических сериалов победу одержала Кейт Уинслет (“Мейр из Исттауна”). А Холли Берри этим вечером была удостоена специального приза, как и легендарный актер Билли Кристал – его наградили за вклад в кинематограф.

Гостями премии Critics Choice Awards стали Селена Гомес, Кристен Стюарт, Эль Фаннинг, Джаред Лето, Холли Берри и Ван Хант, Маргарет Куэлли, Джейми Дорнан с супругой, Эндрю Гарфилд, Мэнди Мур, Рита Ора и Тайка Вайтити, Мэгги Джилленхол, Джаред Лето, Мелисса Маккарти и многие другие. Кстати, Леди Гага тоже смогла пройтись по дорожке премии, но ее филиала в лондонском отеле Savoy, переодевшись после BAFTA из одного платья Gucci в другое тоже же бренда.

Кристен Стюарт Леди Гага Серена Уильямс Винус Уильямс Эль Фаннинг Кэри Маллиган (платье, Dior Couture) Чон Хо Ён (платье, Louis Vuitton) Мэнди Мур (платье, Elie Saab)

Полный список победителей Critics Choice Awards 2022:

Лучший драматический сериал — “Наследники”

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ли Джон-джэ (“Игра в кальмара”)

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Мелани Лински (“Шершни”)

Лучший комедийный сериал — “Тед Лассо”

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис (“Тед Лассо”)

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт (“Хитрости”)

Лучший мини-сериал — “Мейр из Исттауна”

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Майкл Китон (“Ломка”)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Кейт Уинслет (“Мейр из Исттауна”)

Лучший сериал на иностранном языке — “Игра в кальмара”

Лучший фильм — “Власть пса”

Лучшая мужская роль — Уилл Смит (“Король Ричард”)

Лучшая женская роль — Джессика Честейн (“Глаза Тэмми Фэй”)

Лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур (“CODA: Ребенок глухих родителей”)

Лучшая женская роль второго плана — Ариана ДеБос (“Вестсайдская история”)

Лучший актерский состав — “Белфаст”

Лучший режиссер — Джейн Кэмпион (“Власть пса”)

Лучшая комедия — “Лакричная пицца”

Лучший анимационный фильм — “Митчеллы против машин”.

Кэри Маллиган (колье, браслет и кольцо, все – Bulgari) Энсел Элгорт (костюм – Fendi)