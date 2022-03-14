Блонд станет главной тенденцией весны-2022: как осветлить волосы любой длины и надолго сохранить их красоту

Окрашивание волос в блонд – это достаточно смелое решение. Светлые волосы сейчас являются фаворитом многих девушек, так как выглядят элегантно и делают образ еще более привлекательным. Независимо от того, являетесь вы стеснительной или смелой, вы найдете идеальный тип окрашивания конкретно для себя.

Ни для кого не секрет, что блонд требует постоянного ухода и восстановления, но не стоит этого бояться, ведь этот цвет выглядит просто изумительно и на волнистых, и на кудрявых, и на прямых волосах, а также подчеркивает естественную женскую красоту. Будьте уверены – вы будете в центре внимания!

Если вы задумываетесь о том, чтобы поэкспериментировать с блондом на ваших волосах, прочитайте статью, вдохновитесь предложенными идеями и учтите советы.

Блонд и короткие волосы

Короткая стрижка не является препятствием для того, чтобы выглядеть стильно, – с ней можно создать бесконечное количество эффектных образов, а светлый цвет волос поможет достичь прическе еще большей универсальности. Цель окрашивания в блонд коротких волос в том, чтобы придать им яркость, текстуру и блеск. Сосредоточьтесь на том, чтобы результат был естественным.

Самые удачные стрижки для блонда:

пикси; боб; каре; гарсон.

Блонд на длинных волосах

Нет никаких сомнений в том, с длинными волосами у вас есть множество вариантов при выборе окрашивания. Будь то калифорнийское мелирование или отдельные светлые пряди, такая длина позволит вам экспериментировать с оттенками.

Лучшие варианты окрашивания на длинных волосах:

балаяж – если у вас длинные и густые волосы; акваокрашивание.

Американская актриса Кейт Хадсон с акваокрашиванием

Очень важно, чтобы при освещении на длинных волосах блонд выглядел сияющим, чтобы сохранить вид волос хорошо увлажненным и без секущихся концов.

В идеале вы должны наносить увлажняющие маски или готовить их самостоятельно с авокадо, бананами, оливковым маслом и эфирными маслами. Делать это нужно около 3 раз в неделю.

Каре и блонд

Каре в этом сезоне будет актуально в естественном блонде с нежным оттенком.

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Каре идеально подходит для девушек, которые не хотят кардинально менять свой стиль. Такая длина волос наиболее эффектно выглядит с калифорнийским мелированием. Большой плюс такого окрашивания в том, что вам не нужно окрашивать волосы полностью.

Блонд на темные волосы

Если вы брюнетка или шатенка, но хотите увидеть на своих волосах блонд, не переживайте – выход есть!

Будучи довольно интенсивным оттенком, темный цвет придает лицу вид, с которым вы визуально кажетесь старше, поэтому хорошими вариантами будут легкое калифорнийское мелирование или же мелирование прядей в карамельном оттенке.

Светло-каштановые волосы с блондом

Блонд будет оставаться в тренде весь 2022 год, а каштановый уже не входит в список трендовых цветов волос. Поскольку мы говорим о каштановых цветах, их оттенки бывают медовые и коричневые. С ними также очень хорошо сочетается блонд.

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Трендовые окрашивания

Пепельный блонд. Платиновый блонд. Золотистый блонд. С шоколадным оттенком. Балаяж. Окрашивание под натуральный блонд.

Рекомендации при осветлении

Во-первых, перед окрашиванием вам нужно проконсультироваться с профессиональным парикмахером, который поможет вам выбрать тип окрашивания, который лучше всего подходит для ваших волос и для вашего типа лица. Во-вторых, если ваши волосы очень тонкие, не рекомендуется сразу обесцвечивать волосы – лучше достигать блонда постепенно. Этот процесс достаточно долгий, но помогает сохранить здоровье ваших волос. Помните об этом! Не подвергайте осветлению темно-коричневые и черные волосы – это значительно навредит их структуре. Если вы хотите осветлить волосы на 100 %, используйте окрашивание вместо осветления для того, чтобы избежать ухудшения состояния ваших волос.

Уход за волосами после осветления

После осветления как можно дольше избегайте мытья волос. Таким образом цвет зафиксируется намного лучше. Не стоит неделями не соблюдать гигиену – достаточно будет подождать 2-3 дня. В дальнейшем мойте волосы только 2 или 3 раза в неделю, чтобы они не стали сухими и жесткими, а также во избежание их выпадения. Убедитесь, что вы выбрали правильные методы для восстановления волос. Вы должны включить в свою повседневную гигиену матирующий шампунь, который не будет вымывать достигнутый цвет, а также не забудьте про кондиционер с натуральными экстрактами, без сульфатов, который обеспечит увлажнение прядей ваших волос. Не используйте слишком горячую воду. Во время процедуры мытья волос начните с теплой воды и постепенно доводите ее до холодной температуры. Это очень важно, ведь слишком горячая вода приведет к быстрому вымыванию цвета. Кроме того, избегайте контакта волос с водой из бассейнов, так как хлор – очень абразивное вещество. Не забывайте про нанесение увлажняющих масок. Желательно, чтобы вы не реже двух раз в неделю применяли маски, которые обеспечивают глубокий уход. Они помогают волосам выглядеть более ухоженными, блестящими и шелковистыми, предотвращают их высыхание, а тусклый, пористый и безжизненный вид пропадет уже через несколько применений. Вы также можете использовать натуральные маски с оливковым маслом, йогуртом, авокадо, бананом, маслом ши и многими другими, не менее питательными и увлажняющими ингредиентами. Не применяйте химические средства. Если вы часто используете лак или гель для локонов, лучше с ними попрощаться, чтобы сохранить волосы в хорошем состоянии. Не забывайте, что процесс обесцвечивания очень агрессивен, поэтому эти средства еще больше ослабят волосы, сделают их ломкими. Старайтесь избегать солнечных лучей. Солнечные лучи негативно влияют на окрашивание, поэтому рекомендуется носить головные уборы и применять термозащитные средства для волос в небольшом количестве, чтобы не добиться жирного эффекта. Особенно важно это летом. Не используйте утюжок, фен и плойку. Если вы хотите сохранить здоровье своих волос, старайтесь не использовать эти приборы слишком часто, а выбирайте альтернативы.