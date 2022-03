Украинские мирные жители документируют кассетные боеприпасы

За первые 13 дней российского вторжения (в России это требуют называть специальной военной операцией) в Украину число погибших мирных жителей резко возросло. Также имели место многочисленные проверяемые случаи применения кассетных боеприпасов по жилым районам.

Кассетные боеприпасы разбрасывают над целью большое количество суббоеприпасов. Затем эти суббоеприпасы рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает потенциальное число жертв.

Поэтому кассетные боеприпасы часто критикуют как оружие, которое представляет «непосредственную угрозу гражданским лицам в ходе конфликтов» и вызывает «долгосрочные» проблемы из-за неразорвавшихся суббоеприпасов.

Более 100 стран запретили их использование, подписав Конвенцию по кассетным боеприпасам. Однако ни Россия, ни Украина (в арсенале которой также есть кассетные боеприпасы) не подписались под этим соглашением.

Россия продолжала их использовать, в частности на востоке Украины в 2014 году и впоследствии в Сирии.

Украина отрицала применение кассетных боеприпасов в ходе конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны в 2014 году, хотя в докладе Human Rights Watch (HRW) делается вывод, что, вероятно, Украина все же их применяла.

В последние недели Bellingcat задокументировала, как эти боеприпасы падают возле школ, больниц и жилых кварталов украинских городов, например Харькова, Одессы и Херсона, по-видимому, далеко от сколько-нибудь заметных военных объектов.

Из-за опасений в отношении вреда , который кассетные боеприпасы могут нанести мирным жителям, Bellingcat отслеживает использование таких боеприпасов на территории Украины.

Мы установили несколько типов кассетных боеприпасов, которые применялись по украинским городам и селам.

В некоторых случаях, определив тип кассетного боеприпаса, можно установить, кто именно его применил. То, как и где они приземляются, тоже помогает установить, откуда их запускают.

Ниже приводятся типы кассетных боеприпасов, применение которых мы на данный момент установили. Мы просим читателей, заметивших использование этих иди других типов кассетных боеприпасов, писать в реплаи к нашему треду здесь, чтобы помочь нам продолжать собирать, архивировать и расследовать эти материалы.

Неуправляемая кассетная бомба РБК-500 с суббоеприпасами ПТАБ-1М

До сих пор с начала вторжения в Украинe была задокументирован всего один кассетный авиабоеприпас: разовая бомбовая кассета РБК-500 с фугасными противотанковыми суббоеприпасами ПТАБ-1М. На следующем видео, снятом в Затоке Одесской области Государственной службой чрезвычайных ситуаций Украины, видны обломки кассетной бомбы РБК-500, начиненной суббоеприпасами ПТАБ-1М, на территории гостиницы White House (46.0635136, 30.44085,15).

Кассетные боеприпасы РБК-500 широко использовались в конфликте в Сирии, например РБК-500 ЗАБ-2,5М, РБК-500 АО-2,5РТ, РБК-500У и РБК-500 ПТАБ-1М, однако до сих пор подобные боеприпасы редко документируются на территории Украины.

Ракета серии 9М54 с кумулятивно-осколочными суббоеприпасами 3Б30

Судя по всему, до сих пор в Украине из кассетных боеприпасов в основном применяются ракеты «земля-земля», в том числе ракета 9М544.

Остатки этой ракеты были задокументированы в Покровске к северо-западу от подконтрольного России Донецка на востоке Украины и в поселке Черноморское Херсонской области неподалеку от оккупированного Крыма.

Pokrovsk, Tornado-S cluster munition container pic.twitter.com/sPH1y36BX5

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 4, 2022

These are remains of cluster munitions launched by a 9A52-4 Tornado multiple rocket launcher, only used by Russian forces, that landed on the Ukrainian village of Chornomorske, Kherson. We've dozens of these incidents using Russian cluster munitions in civilian population centres https://t.co/289KQrTnEs pic.twitter.com/scU46s3Zvz

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 9, 2022

В Покровске не было задкументировано никаких суббоеприпасов, однако, как видно на видео ниже, на месте удара в Черноморском задокументировали остатки российских суббоеприпасов 3Б30 (противотанковых боеприпасов).

Крупные планы суббоеприпаса 3Б30, а также суббоеприпасов, которые не сработали правильно (кадрами поделились с Bellingcat жители Черноморского).

Следует отметить, что ракеты серии 9М54 являются управляемыми, причем круговое вероятное отклонение (радиус круга, в который должна попасть половина боеприпасов) составляет 7-15 метров, по сравнению со 150 метрами для неуправляемых ракет 9М55 (см. ниже), которые используются в РСЗО «Смерч».

Ракеты серии 9М54 используются только российскими силами. Они поставлены на вооружение в рамках недавней программы по модернизации российских ракетных систем залпового огня.

Кассетные ракеты 9М55К РСЗО «Смерч» и 9М72К РСЗО «Ураган» с суббоеприпасами 9Н210 или 9Н235

Наиболее часто документируемые в этом конфликте типы кассетных боеприпасов — ракеты 9М55К и 9М27К для РСЗО БМ-30 «Смерч» и БМ-27 «Ураган». В ходе конфликта в Украине в 2014 году эти боеприпасы часто применялись обеими сторонами, как отмечалось в докладе Human Rights Watch от июня 2015 года. До сих пор их документировали по всей Украине, чаще всего в Харькове.

Обе ракеты внешне похожи. Наиболее характерные отличия — взаимное расположение хвостовых стабилизаторов и положение отверстий на кассете для суббоеприпасов, которое видно после срабатывания.

We’re seeing a lot of images of cluster munitions being used in Ukraine, so there’s a few things I want to highlight to assist with reporting of the incidents. There’s two types of rockets, fired by BM-27 and BM-30 multiple rocket launchers. pic.twitter.com/j87onDj6kk

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 28, 2022

Суббоеприпасы 9Н210 и 9Н235, которые несут эти ракеты, внешне идентичны. Ключевым индикатором конкретного типа используемых суббоеприпасов являются маркировки производителя (например, в случае с 9Н210 и 9Н235 они находятся на внешнем корпусе). Важно отметить, что на суббоеприпасах, которые задокументированы на месте атак, имеются маркировки, которые указывают, что они были изготовлены уже после того, как Россия прекратила продажу оружия Украине:

A verified image first acquired by @bellingcat shows the attack included Russian-manufactured 300mm Smerch rockets with 9N235 cluster munitions. The 2019 manufacture date, after Russia stopped selling these arms to Ukraine, indicates that the attack was launched by Russia. pic.twitter.com/pvFsAq3kfB

— Amnesty International (@amnesty) March 3, 2022

Ракета серии 9М79 комплекса «Точка» с кассетной боевой часть 9Н123

Помимо ракет 9М27, 9М54 и 9М55 относительно малой дальности, кассетные боеприпасы в Украине доставляются также с помощью дальнобойных баллистических ракет. В разных районах Украины были задокументированы остатки баллистических ракет комплекса «Точка» серии 9М79. В одном из случаев удалось установить, что одна из этих ракет несла кассетные суббоеприпасы.

24 февраля, как сообщает Human Rights Watch, четверо мирных жителей были убиты и 10 ранены возле города Угледар в результате удара кассетным боеприпасом, а именно баллистической ракетой комплекса «Точка» с кассетной боевой частью 9Н123, по району больницы.

На данный момент это единственный известный команде Bellingcat случай применения баллистической ракеты комплекса «Точка» с кассетной боевой частью в этом конфликте. Human Rights Watch заявили, что российские силы должны «прекратить использование кассетных боеприпасов» и другого оружия, которое «неизбирательно убивает и калечит».

Баллистическая ракета 9М723 комплекса «Искандер-М»

9 марта остатки кассетного варианта ракеты 9М723 комплекса «Искандер-М» были задокументированы местной полицией в Краматорске к северу от Донецка. Сообщалось, что ракету сбили украинские военные. Это первый задокументированный случай применения кассетного варианта ракеты «Искандера». Это мощное оружие имеет дальность в несколько сотен километров.

На Краматорський район було випущено оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер»: будьте обережні з вибуховими предметами https://t.co/VkP655AAbG pic.twitter.com/Y0jGj3KNht

— Поліція Донеччини (@gumvd_don) March 9, 2022

Суббоеприпасы в контексте этой атаки пока не задокументированы, но остатки боеприпаса явно показывают, что это кассетный вариант ракеты.

Если вы увидите какие-либо источники, где видны признаки использования кассетных боеприпасов, просим писать нам в реплаи в твиттере здесь.

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента