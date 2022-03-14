Около половины россиян страдают от нарушений сна



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Опрос проводился 5 марта, в нем приняли участие 1600 человек. Полученные данные эксперты ВЦИОМ сравнили с результатами аналогичного опроса, проведенного 9 лет назад. Оказалось, что за этот период доля россиян, которые крепко спят по ночам, снизилась с 59% до 50%. О различных нарушениях сна заявили 44% респондентов.

Чаще всего на плохой сон жалуются женщины — 53% россиянок сообщили о частых ночных пробуждениях. Каждая четвертая участница опроса заявила, что по утрам просыпается в плохом настроении. Эксперты ВЦИОМ отметили, что за два года пандемии доля граждан, которые утром «встают не с той ноги» увеличилась вдвое, с 11% до 22%.

От бессонницы, частых пробуждений и неспокойного сна чаще страдают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также активные пользователи соцсетей (31%).

Респондентов также просили сообщить, как часто они видят сны. Оказалось, что сновидения видят 69% россиян, 64% в той или иной степени их запоминают. Каждый четвертый респондент видит сны каждую ночь или несколько раз в неделю (23% и 25%).