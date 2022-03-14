 

Около половины россиян страдают от нарушений сна

14.03.2022, 15:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Опрос проводился 5 марта, в нем приняли участие 1600 человек. Полученные данные эксперты ВЦИОМ сравнили с результатами аналогичного опроса, проведенного 9 лет назад. Оказалось, что за этот период доля россиян, которые крепко спят по ночам, снизилась с 59% до 50%. О различных нарушениях сна заявили 44% респондентов.

Чаще всего на плохой сон жалуются женщины — 53% россиянок сообщили о частых ночных пробуждениях. Каждая четвертая участница опроса заявила, что по утрам просыпается в плохом настроении. Эксперты ВЦИОМ отметили, что за два года пандемии доля граждан, которые утром «встают не с той ноги» увеличилась вдвое, с 11% до 22%.

От бессонницы, частых пробуждений и неспокойного сна чаще страдают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также активные пользователи соцсетей (31%).

Респондентов также просили сообщить, как часто они видят сны. Оказалось, что сновидения видят 69% россиян, 64% в той или иной степени их запоминают. Каждый четвертый респондент видит сны каждую ночь или несколько раз в неделю (23% и 25%).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Археологи на Гибралтаре приникли в пещеру, в которой 40 000 лет назад жили неандертальцы

05.10 / Мнение: Сейсмическая активность

22.07 / Мнение: Как в России выглядит оправдание…

09.07 / Тяжелое течение COVID-19 может быть связано с фактором Виллебранда

06.12 / Спасибо, что живые – Личное мнение

06.05 / Под Москвой задержали выбросившего соседку из окна мужчину

29.05 / Российский ученый рассказал о неожиданных находках на Красной планете: “Марс был обитаем”

15.08 / Марина Зудина обнародовала архивные фотографии Олега Табакова с дочерью

27.03 / Белорусов обяжут вешать портрет Лукашенко в своих квартирах

09.07 / Перезапуск сериала “Секс в большом городе”: первый кадр и фото со съемочной площадки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика