 

Беременная Рианна в новом смелом образе на открытии магазина в Лос-Анджелесе

14.03.2022, 15:00, Разное
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Рианна уже стала модным явлением. Кажется, ни одна беременная звезда до нее не одевалась так откровенно. Первый шок у поклонников прошел, и теперь остается только рассматривать ее новые образы. 

В минувшие выходные певица посетила открытие магазина косметики и парфюмерии своего бренда Fenty Beauty в Лос-Анджелесе. В этот день она выбрала наряд в серых тонах, который трудно назвать скучным. Ультракороткий шелковый топ, который напоминает бра, Рианна надела со сверкающей юбкой, полностью оголив беременный живот. Неравнодушная к массивным украшением Рианна нашла аксессуар и для живота – блестящую цепочку-пояс. 

Рианна

С тех пор, как в конце января Рианна и A$AP Rocky подтвердили давно ходившие слухи о том, что скоро станут родителями, певица регулярно появляется на публике в откровенных нарядах. Объясняя свой выбор экстравагантных образов, 34-летняя барбадосская певица заявила: ее главная миссия – “продвигать идею сексуальности” для беременных женщин.

Напомним, что беременность Рианны в сети обсуждали давно. Впервые об этом заговорили в ноябре, когда Рианне присудили звание национального героя Барбадоса. На церемонии певица появилась в облегающем платье, которое подчеркивало ее живот. А в последние недели пара часто попадала в объективы папарацци, причем Рианна на кадрах была исключительно в мешковатых одеждах. Слухи о романе между Рианной и A$AP Rocky поползли еще в начале декабря 2020-го, когда они были замечены на прогулке по Нью-Йорку, а перед этим их видели вместе на ужине в отеле Beatrice Inn. Чуть позже инсайдер People заявил, что артисты начали встречаться еще в ноябре, и они “действительно неразлучны”.

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