 

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови впервые вышли в свет вместе

14.03.2022, 15:00, Разное
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Звезда сериала “Очень странные дела” Милли Бобби Браун, которой месяц назад исполнилось 18 лет, и средний сын всемирно известного музыкант Джона Бон Джови, 19-летний Джейк Бон Джови официально объявили о своих отношениях. Сделали они это, дебютировав как пара на красной ковровой дорожке 75-й церемонии вручения наград премии BAFTA.

Юная актриса вышла в свет в коротком черном бархатном платье Louis Vuitton с кружевным шлейфом, которое было дополнено кружевным кроп-топом, черными бархатными перчатками и ожерельем с кинжалом. Джейк же был элегантен в классическом черном смокинге с белой рубашкой и черной бархатной бабочкой.

Джейк Бон Джови и Милли Бобби Браун

Напомним, Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови встречаются чуть больше полугода. Впервые об их романе таблоиды стали говорить в июне прошлого года – поводом тому стало совместное фото молодых людей, опубликованное Джейком в своем Instagram-блоге.

Лучшие друзья навсегда, – написал он под снимком.

Но отношения между ними точно нельзя было назвать дружескими: папарацци не раз фотографировали их на свиданиях и прогулках, а 19 февраля, в день своего 18-летия, на вечеринке Джейк был среди гостей. Вместе с еще 15-ю друзьями именинницы они отправились в лондонский ночной клуб Cirque Le Soir, а после до утра танцевали в Windmill Club. В тот день девушка перестала скрывать их роман и опубликовала в свой блог совместное селфи с Джейком.

Ранее Милли Бобби Браун встречалась с игроком в рэгби Джозефом Робинсоном, но их союз продержался меньше года. 



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