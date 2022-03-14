В РГПУ собирают гуманитарный груз для жителей Донбасса

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ) в рамках проекта #МыВместе организовал сбор помощи для жителей Донбасса. Желающие могут принести вещи, продукты и другие предметы первой необходимости по адресу: Набережная реки Мойки, 54.

Вся собранная помощь будет передана беженцам из ДНР и ЛНР.

«В рамках проекта #МыВместе на территории субъектов Российской Федерации открыты Единые региональные центры по сбору и распределению гуманитарной помощи жителям Донбасса, временно покинувшим места своего проживания», — говорится на официальной странице площадки «Точка кипения» для проведения мероприятий различного формата на базе РГПУ имени А.И. Герцена в социальной сети «ВКонтакте».

По словам представителей РГПУ, в акции активное участие принимают студенты вуза и простые петербуржцы.

В связи с обострением военной ситуации со стороны Украины 18 февраля была объявлена эвакуация жителей народных республик Донбасса на территорию России. Сегодня большая часть беженцев размещена на территории Ростовской и других приграничных областей.

На призыв о поддержке жителей ДНР и ЛНР откликнулись во всех российских регионах.

Ранее СМИ сообщали об открытии пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.