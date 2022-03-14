 

В РГПУ собирают гуманитарный груз для жителей Донбасса

14.03.2022, 14:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ) в рамках проекта #МыВместе организовал сбор помощи для жителей Донбасса. Желающие могут принести вещи, продукты и другие предметы первой необходимости по адресу: Набережная реки Мойки, 54.

Вся собранная помощь будет передана беженцам из ДНР и ЛНР.

«В рамках проекта #МыВместе на территории субъектов Российской Федерации открыты Единые региональные центры по сбору и распределению гуманитарной помощи жителям Донбасса, временно покинувшим места своего проживания», — говорится на официальной странице площадки «Точка кипения» для проведения мероприятий различного формата на базе РГПУ имени А.И. Герцена в социальной сети «ВКонтакте».

По словам представителей РГПУ, в акции активное участие принимают студенты вуза и простые петербуржцы.

В связи с обострением военной ситуации со стороны Украины 18 февраля была объявлена эвакуация жителей народных республик Донбасса на территорию России. Сегодня большая часть беженцев размещена на территории Ростовской и других приграничных областей.

На призыв о поддержке жителей ДНР и ЛНР откликнулись во всех российских регионах.

Ранее СМИ сообщали об открытии пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Трампа допросят по делу о нападении его охранников на мексиканцев

23.03 / Победитель “Евровидения 2009” Рыбак и художница Симонова презентовали совместный песочный клип. Видео

16.05 / Google Chrome научат быстрее открывать сайты

25.12 / Газпром и Белоруссия договорились о цене на газ на 2021 год

16.01 / В Украине бустерную дозу вакцины от коронавируса получили 95 тыс. человек

12.11 / В мире: Антиваксеры породили на Западе новые виды мошенничества и обмана

13.10 / Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ

15.05 / В РФ закончен очередной этап испытаний орбитального модуля «Наука»

06.07 / Россияне назвали желаемую «посткоронавирусную» зарплату

21.08 / В Швеции, где отказались от карантина, зафиксировали рекордный уровень смертности за 150 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика