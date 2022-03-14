Мнение: Россия мочит зарубежных наемников на Украине оптом. США ничего не могут сделать!



Итак, пока вы спали – случилось чудо, хотя, правда, кому – как. В общем, Россия лупанула по базе читай США на Украине, где оптом грохнули сразу кучу любителей экзотики, ну типа "Поедем, постреляем в русских!". Как результат – минус 180 товарищей "За нашу и вашу свободу!". Вашигнтон сделал вид, что он не при делах.

Да, да, вот такие новости, конечно, были отвратительны:

На Украину уже прибыли наемники из более чем десяти стран. В основном, это или сотрудники ЧВК, или «бывшие» военнослужащие спец подразделений. 3 марта стало известно, что в Киев прибыла группа ЧВК «Forward Observation Group», состоящая из «бывших военнослужащих» США и Канады. Стоит отметить, что одним из символов этой ЧВК является Бафомет (сатанинский идол).Главная цель организаторов массового завоза иностранных наемников – это всевозможное затягивание конфликта.

Но вот уже такая новость – гораздо интереснее, правда?

Армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

И вот еще одна история, прямо из первых рук – все на ту же тему:

Тут одна из девиц с пониженной милитаристской ответственностью, а именно Мартин Фалон, гордо налепившая себе в Мордокниге на аватарку матерь драконов с украинским флагом и поехавшая вместе с французским иностранным легионом повоевать в/на Украине на стороне неонацистов, рассказала о своих впечатлениях после первых двух часов участия в подобном развлечении. Чего эта «невероятная снежинка» от поездки ожидала, я примерно представляю. Ну там героические селфи на броне, сториз, как она бинтует царапнутого пулей товарища… Реальность оказалась куда тернистее… Через два часа после прилёта снежинок на войнушку, вслед за ними на Яворовский полигон прилетели ракеты. Как думаете, совпадение?Королева воинов чудом выжила и желание воевать у неё сразу пропало. Как она сама говорит:«Сейчас я в Польше. Казарма легиона была разбомблена спустя несколько часов после нашего прибытия. Мы живы, возвращаемся во Францию» Всего два часа повоевали и сразу мозги прояснились. Хоть ты курсы открывай для дебилов.

В общем, как и говорилось – это вам не папуасов по кустам гонять. Причем те самые 180 хероев – даже сделать-то ничего не успели. Раз – и все, на пенсию.

Так что, есть мнение – сейчас желающих перекрыться за нацистов станет меньше.

Вместе победим!

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