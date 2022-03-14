Немецкий политик назвала способ решения украинского кризиса

Украинский кризис можно решить только переговорами; санкции и поставки вооружений лишь затягивают процесс, сообщила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

России должен быть гарантирован нейтральный статус Украины, сообщила Вагенкнехт. Что же касается демилитаризации, то по этому вопросу нужно вести переговоры. Вагенкнехт напомнила, что РФ не нравилась отправка на Украину летальных вооружений, а также вялотекущая интеграция страны в НАТО. Она также отметила, что переговоры выливаются в конкретные решения только тогда, когда обе стороны делают шаги навстречу друг другу, передает RT со ссылкой на Die Welt.

Кроме того, Вагенкнехт подчеркнула, что поставки вооружений Украине не ведут к разрешению конфликта, а лишь затягивают его. Она также отметила, что все разумные европейские политики исключают какое-либо вмешательство сил НАТО, поскольку такой шаг грозит прямой конфронтацией альянса с Россией. Таким образом, любой шаг в данном направлении стал бы безответственным, сообщила политик.

Вагенкнехт также прокомментировала предлагаемое увеличение военного бюджета Германии: «Нам нужен бундесвер, который способен защитить страну. Если он не может сделать этого с текущим бюджетом в 47 млрд евро, то возникает вопрос: куда идут эти деньги». Политик отметила, что страны НАТО уже тратят на вооружения в 18 раз больше России.

Что касается НАТО, то альянс также несет ответственность за украинский кризис, считает Вагенкнехт. По мнению политика, конфликт, вероятнее всего, не случился бы, если бы не вялотекущая интеграция Украины в НАТО.

«Мне кажется, было бы предпочтительнее, если бы в немецком правительстве было больше сил, выступающих не за наращивание вооружений, а за переговоры и деэскалацию», – приводит издание слова Вагенкнехт. Политик также отметила, что Германии нужны отношения с Россией: «У Германии есть элементарный интерес в том, чтобы поддерживать стабильные отношения с Россией, а также сохранять экономическое и культурное сотрудничество».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности.