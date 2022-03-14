 

Масочный режим отменили в Москве

14.03.2022, 14:30, Новости дня
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В Москве отменен масочный режим с 15 марта в связи со стабильным улучшением эпидситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», – написал мэр Москвы в своем блоге.

Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.

«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», – подчеркнул Собянин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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