Масочный режим отменили в Москве
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В Москве отменен масочный режим с 15 марта в связи со стабильным улучшением эпидситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», – написал мэр Москвы в своем блоге.
Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.
«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», – подчеркнул Собянин.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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