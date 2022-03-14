Садовые фигурки из гипса можно изготовить на даче своими руками

Садовые фигурки становятся все популярнее у современных дачников. Ведь приусадебный участок — это давно уже не источник пропитания, а место для отдыха, приятное для глаз. И украсить его гипсовыми скульптурами может каждый, сделав их своими руками. Это вовсе не так сложно, как может показаться. Главное – правильно выбрать материал и подойти к процессу создания с фантазией.

Какой бывает гипс и как с ним работать

Формовочный или скульптурный гипс имеет самую мелкую структуру и высокую прочность. С его помощью изготавливают объемные фигуры, заливая смесью формы. Акриловый гипс легкий, напоминает природный мрамор, если добавить алюминиевую пудру или мраморную крошку. Полимерный гипс применяют в медицине, и именно его чаще всего используют дачники для самостоятельного изготовления садовых фигурок.

Гипс удобен тем, что быстро затвердевает, и ему легко придать любую форму. Но работать с этим материалом нужно быстро, потому что, в отличие от цементной смеси, он застывает менее чем за полчаса. Размягчить его повторно невозможно, потому приходится заранее тщательно продумывать все шаги, а уже потом приступать к работе. Нельзя сразу замешивать большое количество раствора, иначе вы не успеете придать ему нужную форму, и он застынет прямо в ведре или тазике.

Для изготовления больших скульптур гипс не подходит. Материал достаточно хрупкий, от величины фигурки будет зависеть риск повреждений. Природный цвет гипса — белый, но в саду оставлять изделие в таком виде непрактично. Под дождем оно быстро покроется пятнами и потемнеет. Поэтому фигурку лучше покрасить.

Покраска гипсовых фигурок

К этому вопросу следует подходить наиболее тщательно. Перед покраской форму нужно загрунтовать и отшлифовать, чтобы покрытие легло лучше. Работы начинайте сразу после высыхания гипса, иначе он утратит способность впитывать краску. Можно изначально подмешать краситель в гипсовую смесь.

Для покраски гипса подходит акриловый грунт, который равномерно покрывает даже пористую поверхность. Также можно применять фасадную краску для наружных работ. Она идеально подходит для гипсовых фигурок. Поверх обязательно покрывайте изделия лаком. Тогда фигурка не будет выгорать и трескаться.

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Цветы и листья

В качестве основы подойдут живые крупные листья лопуха. На пол насыпьте слой песка и накройте пленкой, разложите поверх лист (можно сделать горку и поместить лист на нее, чтобы получилась «чаша»). На изнаночную сторону листа нанесите раствор гипса 1-1,5 см толщиной, пусть остынет полчаса. Переверните форму, выньте изнутри лист, обрежьте лишнее с краев, обработайте шкуркой для шлифовки. Получаются интересные фигурки с четко просматриваемыми прожилками и изгибами.

Грибы

Вам понадобятся две формы для заливки раствора. Возьмите для ножки обычную пластиковую бутылку, разрезанную пополам, а для шляпки старую миску. Внутрь поместите пищевую пленку, смажьте ее смесью растительного масла и жидкого мыла. Сначала сделайте две половинки ножки. После заливки форм и застывания гипса разрежьте пластик ножом и выньте фигурки, состыкуйте вместе.

Старую миску также оберните внутри пленкой. Когда залитый в нее гипс начнет твердеть, в центр воткните узким концом ножку. Дайте смеси застыть, выньте гриб из миски и загрунтуйте поверхность. Затем покрасьте грибок и покройте лаком. В более крупных фигурках можно нарисовать окошки и двери, чтобы получился сказочный домик.

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Животные

Если у вас нет навыков скульптора, то понадобятся специальные заливочные формы. Оберните ее пищевой пленкой, смажьте маслом и мылом. Создайте каркас из проволоки, залейте все это раствором и оставьте на несколько часов. Извлеките фигурку из формы. Если хотите рискнуть, можете попробовать слепить животное самостоятельно. Для этого применяется следующая техника.

Само туловище лепится из глины. Нужно прорисовать изображения лап, крыльев, перьев, а затем дать изделию высохнуть. Это будет заготовка для заливки.

Каркас тоже необходим, его лучше всего делать из проволоки. В целом процесс создания похож на первый, но форму вы будете делать сами. Здесь есть возможность для полета фантазии, но времени на изготовление фигурки уйдет гораздо больше. Зато в итоге ваш сад на даче будет украшен интересными фигурками, которые будут радовать глаз в течение всего сезона.