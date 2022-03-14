Люди с психическими заболеваниями в анамнезе чаще заболевают повторно — ученые



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«Во всем мире неврологические и психические расстройства — основные причины инвалидности и смерти. Понимание того, какие расстройства или состояния являются факторами риска или ранними проявлениями более поздних расстройств, поможет людям, живущим с подобными состояниями», — сказала Коллин Максвелл, профессор Фармацевтической школы в Ватерлоо и ведущий автор нового исследования.

Согласно этому крупнейшему по численности и по продолжительности исследованию, люди с неврологическими или психическими заболеваниями могут иметь повышенную вероятность повторной болезни в будущем.

Для анализа ученые использовали информацию о здоровье более чем пяти миллионов жителей Онтарио в возрасте от 40 до 85 лет. В течение 14 лет они изучали связи между особенно распространенными неврологическими состояниями, такими как слабоумие, болезнь Паркинсона или инсульт, и психическими расстройствами, такими как депрессия и тревога.

Почему депрессия это не просто плохое настроение, а болезнь — и другие мифы о лечении этого расстройства.

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Например, ученые исследовали, как опыт предыдущего инсульта связан с будущим риском деменции и наоборот. Почти во всех случаях исследователи обнаружили, что скорость развития повторного состояния увеличилась. Например, у лиц с болезнью Паркинсона в анамнезе в четыре раза чаще развивалась деменция, а у лиц, перенесших инсульт, — в два раза чаще.

Эксперты также обнаружили, что наличие психического расстройства в прошлом было связано с повышенным уровнем деменции в дальнейшем. При некоторых состояниях риск развития повторного расстройства сохранялся в течение 10 и более лет после дебюта заболевания. При этом отмечается, что риск развития повторного заболевания у женщин выше, чем у мужчин.