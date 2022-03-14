 

BAFTA 2022: Эмма Уотсон, Леди Гага, Леа Сейду, Наоми Кэмпбелл и другие гости церемонии

14.03.2022, 13:35, Разное
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Воскресным вечером в Лондоне, в концертном зале Альберт-холл, раздали британские “Оскары”. О триумфаторах церемонии награждения юбилейной, 75-й премии BAFTA, мы рассказывали в этой новости. И хотя “Дюна” забрала больше всего номинаций, почти все они – технические. А вот фильмом и режиссером года стали “Власть пса” и снявшая его Джейн Кэмпион. Так что многие уверены – он станет главным фильмом года по версии Американских киноакадемиков.

Так как тем же вечером в США прошла премия Critics’ Choice Awards, многие номинанты не смогли присутствовать лично, например, Уилл Смит. А традиционные почетные гости премии – президент BAFTA принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон свое присутствие не подтвердили. Но и без этого на дорожке было немало звезд: фотографам позировали Наоми Кэмпбелл, Эмма Уотсон, Леди Гага, Катрина Балф, Сиенна Миллер, Леа Сейду, Люси Бойнтон, Бенедикт Камбербэтч с супругой Софи Хантер, Милли Бобби Браун, Сальма Хайек, Том Хиддлстон со своей возлюбленной актрисой Зави Эштон, а также изменившаяся до неузнаваемости Ребел Уилсон, Флоренс Пью и другие.

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