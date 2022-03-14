Новый спорткар Aston Martin V12 Vantage покажут уже 16 марта

В компании Aston Martin сообщили, что официальный дебют мощного спорткара Aston Martin Vantage состоится 16 марта.

В свою очередь, стали поступать официальные намеки на то, что новое поколение станет финальным для легендарного спорткара Vantage. По опубликованному тизеру ясно, что модель имеет 12-цилиндровый силовой агрегат, который известен своим выразительным звуком. Кроме того, модель Vantage поступит в продажу ограниченным тиражом, однако количество экземпляров пока не называют.

Вместе с тем разработчики намерены окончательно отказаться от использования бензинового двигателя. Кроме того, спорткары в будущем исполнении получат исключительно электрическую модификацию. Изначально прогнозировали, что под капотом установят 5,2-литровый агрегат на 690 л.с. мощности.