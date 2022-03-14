Автомобили Renault стали дороже на 18 процентов

Французские автомобили марки Renault существенно подорожали на российском рынке.

В частности, производитель уже обновил официальный прайс, по которому можно рассмотреть цены на технику. В свою очередь, с начала 2022 года уже несколько раз применяли обновление прайс-листа. Вместе с тем речь идет о моделях, которые собраны на российских заводах. Изначально стоимость автомобилей увеличилась на 3,6%. Теперь приобрести седан Renault Logan можно на 150 тысяч рублей дороже. Цена автомобиля в базовой версии достигает 943 тысяч рублей.

Наибольшее удорожание коснулось модели Renault Arkana, которая подорожала на 255 тысяч рублей и теперь оценивается в 1,6 млн рублей в базовой версии. В дальнейшем прогнозируется удорожание остальных моделей в России.