 

Авторов курсов по продвижению в Instagram обяжут вернуть деньги слушателям

14.03.2022, 13:11, Разное
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Госдума в третьем чтении приняла законопроект “О выплате компенсации слушателям семинаров по продвижению в социальных сетях”.

По словам парламентариев, мера принята в рамках комплексной программы поддержки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

– Россия – социальное государство, а такое государство обязано поддерживать граждан в любой ситуации. Мы это делали в случае с обманутыми дольщиками, теперь с обманутыми слушателями курсов по продвижению в Instagram. Для многих это был бизнес и единственная возможность заработать. Тут даже неуместно говорить, что им надо идти на завод, ведь и заводов у нас нет, – пояснил суть инициативы её автор, депутат Николай Валуев.

Документом предусматривается персональная ответственность для авторов курсов. Они до 1 мая должны по требованию потерпевших погасить задолженность. В противном случае у них будут автоматически списываться средства с банковских счетов или изыматься имущество.

Чтобы получить свои потраченные средства слушатели должны предъявить чеки на оказание услуги и обратиться в полицию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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