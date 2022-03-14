Роскосмос пообещал не бросать американского астронавта на МКС

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14.03.2022, 13:09, Новости дня
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Американский астронавт Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта, заявили в Роскосмосе, опровергнув слухи о том, что РФ решила не возвращать на Землю космонавта США.

«Роскосмос никогда не давал повода сомневаться в своей надежности как партнера. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для нас важнейшим приоритетом. Американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля «Союз МС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым», – цитирует РИА «Новости» заявление госокорпорации.

Марк Ванде Хай прилетел на МКС на «Союзе МС-18» вместе с Петром Дубровым и другим российским космонавтом Олегом Новицким еще 9 апреля прошлого года. Пятого октября на станцию прибыл «Союз МС-19» с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

После 12 дней съемок фильма «Вызов» на орбите «киноэкипаж» вместе с Новицким вернулись на Землю на «Союзе МС-18», а Дубров со Шкаплеровым продолжили работу на станции.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что РФ угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта Марка Ванде Хая.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.

Он также назвал ограничения против российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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