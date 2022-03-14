Начались переговоры РФ и Украины в видеоформате

Переговоры Украины и РФ тяжело, но идут, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В понедельник в видеоформате начался четвертый раунд переговоров Украины и России. Подоляк написал в Telegram, что «стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные».

«Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что мы имеем очень разные политические системы», – добавил он.