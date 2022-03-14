Мнение: Заложничество

Только что вышел на улицу, и мимо проехала «Газель»-фургон с рекламой тортов и прочей кондитерской мелочи. С большим адресом для связи и заказа он-лайн в Инстаграме. Увы, но рекламу теперь ребятам придется переделывать. Инстаграма в России больше нет. И их небольшому бизнесу теперь нужно будет как-то выкручиваться.

Принцип коллективной ответственности, а проще говоря, принцип заложничества, стал в России базовым методом принуждения. Что неудивительно: дикая средневековая власть и мыслит средневековыми категориями, где заложники — норма. Басаев захватывал больницу, его коллеги захватили школу в Беслане, Кремль убил привычную жизнь и способ заработка тысяч людей. Принципиальной разницы нет: у террора много разных форм, но суть его всегда одна — управление через неизбирательное насилие.

В итоге борьба с терроризмом всегда заканчивается ковровыми бомбардировками больниц, школ и жилых массивов. Тот же принцип коллективной ответственности: нам тут некогда разбираться, кто террорист. «Убивайте всех! Господь отличит своих». А если кто выскажет недовольство, всегда можно сказать: а вот американцы тоже разбомбили свадьбу и убили сто невинных. Как будто дикость одних оправдывает преступления других.

Внутренняя политика Кремля (впрочем, и внешняя тоже) вынужденно принимает варварские формы по причине одичания и деградации. Цензура не в состоянии справиться с массовым нигилизмом и протестом, поэтому решения принимаются через блокирование уже не просто отдельных аккаунтов, а ресурсов целиком. Если ранее была хотя бы попытка вести борьбу через прикормленные «ботофермы», то теперь даже эта борьба признается неэффективной (собственно, они изначально была таковой, но это была хотя бы попытка держаться относительно современных техник и практик борьбы). Проиграв вчистую, власть вынужденно начинает ковровые бомбардировки интернета.

Сравнивать путинскую Россию с Китаем в этом смысле предельно некорректно: китайцы выстраивали свой закрытый интернет, отчетливо понимая, что именно хотят получить в итоге. Поэтому они создали свои альтернативные площадки, полностью закрывающие базовые потребности людей в информационном общении — соцсети, мессенджеры, медиа-хостинги. И уже в них установили свои собственные правила. В России нет ни одной внятной альтернативы закрываемым ресурсам просто потому, что никто этим вопросом даже не задавался. А если такая идея и возникала, то реализовать ее на практике оказалось невозможным. По понятной причине — все разворовывается навылет. Оставшаяся в живых по сути единственная соцсеть «Вконтакте» – это тоже украденный у Дурова ресурс. Своего режим так создать и не сподобился.

Точно так же ведется нынешняя «не-война» на Украине. Режим вчистую проиграл борьбу смыслов, ему нечего предложить украинцам, поэтому их всех назвали превентивно бандеровцами, радикалами и националистами и бомбят на все деньги. При том, что бандеровцы, националисты и радикалы на Украине, безусловно, есть. Но бороться с ними на идеологическом поле Кремль не в состоянии: что может предложить Украине фашистский режим взамен национализма? А потому — бомбы, снаряды и страх. Другой борьбы у нас для вас нет. То, что каждая новая бомба — это десять новых националистов, Кремль не смущает. Он, скорее всего, даже не отдает себе в этом отчет. Примитивное управление не требует сложной рефлексии. В итоге русский восток Украины уже на долгие десятилетия получил мощнейшую прививку от самого понятия «русский».

Чем глубже будет опускаться страна в своем одичании, тем более примитивными будут формы управления и методы борьбы режима за свое выживание. Заложничество, кровная месть, геноцид в любых видах и формах — всё это уже востребовано, и будет лишь развиваться. В современную борьбу режим не только не умеет, он даже не понимает — как это.

ПС. И просьба к комментаторам ЖЖ. Простыми словами. “Фильтруйте”, что пишете. Я вынужден третий раз за последнюю неделю выполнять постановления прокуратуры и РКН об удалении веток комментариев. Вот только сегодня удалил еще одну. В итоге просто заблокируют аккаунт, на чем все и закончится. Я могу, конечно, закрыть комментарии, но не хотелось бы доводить до такой меры.

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