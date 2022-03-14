Мнение: США пытаются включить заднюю передачу

Второе унижение. Получив вежливый отказ от Венесуэлы, американцы бросились мириться с Ираном: пообещали снять с Ирана немного санкций в обмен на иранскую нефть. С дипломатической точки зрения это провал. Если ты объявил Венесуэле и Ирану войну на уничтожение, а потом, ничего не добившись, решил мириться, это считается поражением.

Напомню, американским НПЗ нужна нефть определённых сортов, и эту нефть они могли купить только в трёх местах — в России, в Венесуэле и в Иране. Перенастройка заводов на другие сорта займёт много времени и потребует серьёзных вложений. Цены на бензин в США продолжат расти. Так как американцы рассорились со всеми, им приходится теперь идти на попятную, идти с заискивающей улыбкой в сторону своих врагов. Иран ещё и усложнил им задачу, выдав американцам дополнительную пощёчину, обстреляв окрестности консульства США в Ираке:

https://ria.ru/20220313/erbil-1777895675.html

Американцы спустили обстрел посольства на тормозах. Фоксньюс уже пишет, что никто из американцев не погиб, что здания не повреждены, и вообще, ничего страшного, не надо волноваться из-за пустяков:

https://www.foxnews.com/world/missile-strike-near-us-consulate-in-erbil-iraq-no-american-casualties-reported

Стыд глаза не выест, так что американцы выпили свой стакан позора и продолжили выпрашивать у Ирана нефть. Теоретически они могут получить искомое, договорившись или Венесуэлой, или с Ираном, или даже с Россией. Проблема в том, что иметь дело с США с каждым годом становится сложнее — там у руля сейчас находятся не вполне адекватные люди, горизонт планирования которых простирается исключительно до следующих выборов.

США постепенно дошли до точки, когда с ними перестают разговаривать всерьёз. Подобно другим агрессивным государствам, хорошо знакомым нам по истории 20-го века, США так часто нарушали обещания, что их дипломатам перестали верить. А так как США ослабли, теперь обесценились не только их посулы, но и их угрозы. В 2022 году слова американских политиков и дипломатов можно воспринимать как фоновый шум, не влияющий на реальную политику США.

Впрочем, конкретно с Ираном было бы сложно договориться в любом случае. Во-первых, не далее как в 2018 году Дональд Трамп на ровном месте разорвал договорённости с Ираном, нарушив тем самым и обещания США, и своё личное слово:

https://www.kommersant.ru/doc/3623669

Во-вторых, одними только санкциями агрессия США не ограничивается, американцы регулярно убивают персов. К примеру, не так давно американцы убили Касема Сулеймани, одного из национальных героев Ирана. Они дождались, когда тот приедет в Ирак, и накрыли его ракетным ударом с самолётов:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сулеймани,_Касем

Представьте, что американцы открыто убили бы в 1964 году Юрия Гагарина во время его визита в Индию, потом раструбили бы о своей «победе» во всех своих СМИ, а 1966 году прилетели бы в СССР, чтобы чего-то там у нас просить. Вот примерно так отнеслись иранцы к предложениям из США: с большим скепсисом.

Повторюсь, всё это ещё не значит, что Венесуэла с Ираном откажутся продавать нефть — вовсе нет. Если американцы будут работать в режиме предоплаты, — сначала снимут санкции, вернут часть награбленного, а потом будут чего-то просить, — вполне возможно, сделка и состоится. Как верно замечает Кримсон, реальный мир устроен сложнее, чем хотелось бы того диванным политологам из Телеграма:

https://t.me/crimsondigest/1427

Вместе с тем США оказались в сложном положении. С ними не особо хотят разговаривать, их практически перестали бояться. После позорного бегства США из Афганистана новые правила игры вполне понятны. Красная линия пока что прочерчена по границам блока НАТО, — пока танковые колонны не пересекают границу блока, американцы будут воевать исключительно при помощи экономических санкций и громких разговоров. Может быть, американцы не будут воевать и за своих союзников по НАТО, — это предстоит ещё выяснить, — но за страны, которые в НАТО не входят, они не будут вписываться уж точно.

Американские СМИ пишут сейчас с явным смирением — эпоха однополярного мира позади, денег мало, так что Соединённым Штатам следует сложить с себя обязанности коррумпированного мирового жандарма:

https://rg.ru/2022/03/13/the-american-spectator-ssha-pora-priznat-chto-odnopoliarnyj-mir-zakonchilsia.html

Вчера закончились Паралимпийские игры в Китае. Согласно традициям, восходящим ко временам Древней Греции, закончилось и Олимпийское перемирие, экехейрия. Так что уже сегодня Китай теоретически может начать операцию по борьбе с тайваньским сепаратизмом безо всякого дипломатического пенальти. Возвращение Тайваня для Китая невероятно важно с внутриполитической точки зрения, для них этот как Крым для нас, только как минимум в десять раз важнее. При этом можно уверенно предположить, что воевать за Тайвань американцы не будут — то есть, может и будут, кто их знает, но очень навряд ли. В случае начала военной операции американцы попытаются провести против Китая санкционную агрессию, но возможностей тут у них немного, уж очень сильно они от китайских товаров зависят.

Экономическое нападение на Россию уже вылилось в острую внутриполитическую проблему в США, в резкий рост цен на бензин. Так как при Дональде Трампе бензин стоил значительно дешевле, и так как американцы очень зависимы от автотранспорта, резкое повышение цен на бензин может привести к разгромному поражению правящей партии США на ноябрьских выборах в Палату представителей.

Момент для Китая весьма удачный. Россия со своей стороны возврат Тайваня может только приветствовать, по трём причинам:

1. Американцы пытаются удушить нас экономически, а обострение ситуации вокруг Тайваня сделает американцам больно и лишит их многих возможностей для продолжения агрессии.

2. Если США развяжут санкционную войну против Китая, нам будет проще как разговаривать со страдающей Европой, так и покупать в Китае нужные нам товары.

3. Тайвань ввёл против нас болезненные санкции по микросхемам. Когда Тайвань снова подчинится центральной власти, эти санкции будут отменены.

Впрочем, удачный момент — это всего лишь удачный момент. Конфликт США и Китая неизбежен, а поражение США в этом конфликте практически предопределено. Но, возможно, именно поэтому Китай предпочтёт оттянуть острую фазу конфликта на более поздний срок. С каждым годом США слабеют, а Китай становится сильнее. Китайцы могут позволить себе роскошь подождать.