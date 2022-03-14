 

Мнение: Зачем запретили Instagram?

14.03.2022, 12:35, Разное
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У меня никогда не было страницы в Instagram. И я даже не догадывался, что 38 млн россиян пользовались этой социальной сетью. А теперь вот узнал, что Instagram в России запретили.

Мне вот интересно, что в головах у инициаторов запрета Instagram? Неужели они искренне считают, что 38 млн пользователей Instagram – это 38 млн. потенциальных врагов системы власти?

И что пока эти 38 млн россиян, отравленных тлетворным влиянием буржуазной пропаганды, насаждаемой Instagram, не начали выходить на акции протеста, необходимо лишить их Instagram? Что бы пользователи Instagram дружно начали смотреть телевизор?

Или наоборот, запрет Instagram – это инициатива врагов России, «пятой колонны» во властных структурах? И коварный расчет, что 38 млн россиян, лишившись Instagram, стремительно радикализируются и начнут выходить на акции протеста?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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