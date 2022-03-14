В какие рестораны мы будем ходить в этом году: 100 лучших мест по версии премии WhereToEat Russia 2022

Впервые независимая Всероссийская ресторанная премия WhereToEat Russia вручалась в 2013 году, и ею был охвачен только Санкт-Петербург. Теперь география включает также Москву, Юг России, Татарстан, Уральский федеральный округ и Сибирь, а в списке лучших – уже 100 ресторанов страны! Кто же туда вошел?

Второй по счету раз главную награду премии завоевал ресторан Twins Garden (шеф-повара — Иван и Сергей Березуцкие). К ним вернулся переходящий приз – антикварная серебряная чаша для льда. До этого ее «хранителем» был питерский ресторан Birch, который возглавлял всероссийский рейтинг в 2021 году, а теперь переместился на второе место.

Twins Garden (братья Березуцкие) – 1 место

Вот как, по мнению независимых экспертов WhereToEat Russia 2022, имена которых не разглашаются, выглядит лидирующая десятка ресторанов:

Twins Garden (Москва)

Birch (Санкт-Петербург)

Harvest (Санкт-Петербург)

Savva (Москва)

White Rabbit (Москва)

Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург)

Artest (Москва)

AVA (Москва)

Угли-Угли (Краснодар)

Cococouture (Санкт-Петербург)

Savva – 4 место AVA – 8 место

Кроме того, отдельные жюри определили победителей в специальных номинациях. «Шеф-поваром года» стал Хезрет-Арслан Бердиев, возглавляющий кухню петербургских ресторанов Birch и Osteria Betulla. Партнером номинации выступила компания Technoflot.

Звания «Сомелье года» была удостоена шеф-сомелье Duo Band Кристина Веселова (Санкт-Петербург). Партнером этой спецноминации выступило итальянское винодельческое хозяйство Bolla.

Победителем в спецноминации «Бар года» стал Insider Bar (Москва). Партнер номинации – французский коньячный дом Roullet, который в этом году отмечает свой 250-летний юбилей. Также накануне церемонии под его эгидой прошел финал всероссийского конкурса барменов Roullet Bartender Challenge, победителем которого стал Андрей Кобяков, бар Fine (Москва).

Insider Bar – “Бар года” Андрей Кобяков – победитель Всероссийского конкурса барменов

В специальной номинации «Выбор СМИ» победил ресторан Birch (Санкт-Петербург).

Приз российского представительства Международного союза консьержей Les Clefs d’Or достался ресторану Savva (Москва).

Почетная награда «За вклад в развитие ресторанной индустрии» была вручена Правительству Москвы.

В номинации «Официант года по версии сервиса “нетмонет”» был награжден Константин Добрынин, кафе Eggsellent (Москва).

Лучшим ресторанным обозревателем эксперты назвали Александра Пигарева, журналиста «РБК Стиль» (Москва). Партнером этой спецноминации выступила компания «Индивидуальный туристический сервис».

Генеральный продюсер премии WhereToEat Russia Ирина Тиусонина