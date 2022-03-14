 

Марка Volvo обновила седан S60 и универсал V60

14.03.2022, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шведская компания Volvo официально представила широкой публике одновременно две обновленные модели S60 и V60.

В частности, речь идет о внешней модернизации, которая позволит привлечь внимание новых клиентов. Что касается технических параметров, новые автомобили практически не изменились. Вместе с тем покупатели смогут выбрать обновленные модели с роботизированной коробкой передач. Внешний вид доработан при помощи заднего бампера, выхлопных патрубков, воздухозаборников.

Кроме того, под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью от 163 до 300 л.с. Автомобили представлены также с новой версией с дизельным мотором на 197 л.с. мощности. Остальные сведения засекречены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Подоляк объяснил кадровые решения Зеленского в СБУ и сообщил о еще двух увольнениях

15.07 / Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого “находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы”

31.01 / Протесты в поддержку Навального. Власти Москвы предупредили о “ситуативном” закрытии метро

16.01 / Впервые в мире испытан модем 10G

22.05 / Bloomberg – Илон Маск рассказал о планах построить завод Tesla в России

12.03 / СМИ сообщили о «террористической атаке» на грузовое судно Ирана у берегов Сирии

12.11 / Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

19.08 / 13 областей Украины не соответствуют условиям смягчения карантина – Минздрав

20.08 / Зеленский одобрил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины

31.03 / “Укравтодор” проиграл дело китайскому подрядчику и должен выплатить ему более €10 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика