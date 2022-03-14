Марка Volvo обновила седан S60 и универсал V60

Шведская компания Volvo официально представила широкой публике одновременно две обновленные модели S60 и V60.

В частности, речь идет о внешней модернизации, которая позволит привлечь внимание новых клиентов. Что касается технических параметров, новые автомобили практически не изменились. Вместе с тем покупатели смогут выбрать обновленные модели с роботизированной коробкой передач. Внешний вид доработан при помощи заднего бампера, выхлопных патрубков, воздухозаборников.

Кроме того, под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью от 163 до 300 л.с. Автомобили представлены также с новой версией с дизельным мотором на 197 л.с. мощности. Остальные сведения засекречены.