Новый кроссовер Maserati Grecale показался без маскировки до премьеры

Официальная премьера обновленной модели Maserati Grecale 2022 пройдет 22 марта.

В частности, производителем уже выставлены несколько фотографий транспортного средства, которое красуется без применения защитной пленки. Передняя часть кузова автомобиля имеет фирменный логотип на обновленной решетке радиатора. Что касается задней части Maserati Grecale 2022, то здесь модернизировали бампер, а также предусмотрены хромированную полоску, которая соединяет фонари.

Также заявлено о модернизации выхлопной системы с соответствующими патрубками. Предполагается, что на рынок модель выйдет с 2,0 и 2,9-литровыми двигателями, которые имеют повышенную мощность. После презентации будут объявлены данные о стоимости новой модели.