Мнение: Змеиный. Вид из космоса

Спутниковая фотография острова Змеиный после его полной демилитаризации.

Как не трудно заметить, следов "эпичной обороны" не просматривается.

Но впрочем, адекватным людям и так было понятно, что вся эта история про Змеиный была фейком от начала и до конца с первого дня. Что впрочем не мешает отдельным дурачкам бегать с ней как с писаной торбой до сих пор.

PS. Кстати, у нас еще 2 трофея от ВМСУ. Помимо "Сапфира", в Бердянске в более-менее приличном состоянии были затрофеены катер "Вышгород" (малый артиллерийский катер типа "Гюрза") и буксир "Корец".

Видео с трофеями тут https://t.me/boris_rozhin/32170

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