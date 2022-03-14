Капуста все дорожает

С февраля прошлого года цены на основные продукты питания выросли на 18,3 процента. Больше всего подорожала капуста – более чем в три раза (с 19,37 до 61,12 рубля).

В прошлом месяце, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе повысилась немного – Всего на 0,8 процента.

Больше всего за месяц выросли цены на капусту – 13,6 процента, печенье – 8,5 процента и говядину – 4,7 процента.

Наиболее заметно снизились цены на пшено: -6,5 процента, рыбу мороженную: -4,9 процента и вермишель: -4,8 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.

