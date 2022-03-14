Капуста все дорожает
14.03.2022, 12:41, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Промышленность, Работа
С февраля прошлого года цены на основные продукты питания выросли на 18,3 процента. Больше всего подорожала капуста – более чем в три раза (с 19,37 до 61,12 рубля).
В прошлом месяце, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе повысилась немного – Всего на 0,8 процента.
Больше всего за месяц выросли цены на капусту – 13,6 процента, печенье – 8,5 процента и говядину – 4,7 процента.
Наиболее заметно снизились цены на пшено: -6,5 процента, рыбу мороженную: -4,9 процента и вермишель: -4,8 процента.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
1,25
|
459,91
|
548,84
|
574,89
|
104,7%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
0,33
|
290,08
|
97,92
|
96,69
|
98,7%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
1,17
|
166,32
|
195,88
|
194,04
|
99,1%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
0,15
|
641,51
|
96,23
|
96,23
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
1,17
|
154,01
|
188,91
|
179,68
|
95,1%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
0,06
|
244,22
|
13,76
|
14,25
|
103,6%
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
0,15
|
721,94
|
104,51
|
108,29
|
103,6%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
0,58
|
115,81
|
67,71
|
67,56
|
99,8%
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
0,50
|
196,71
|
94,76
|
98,36
|
103,8%
|
Сметана, кг
|
1,80
|
0,15
|
260,04
|
37,97
|
39,01
|
102,7%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
10,00
|
0,83
|
55,52
|
504,72
|
508,93
|
100,8%
|
Творог нежирный, кг
|
110,00
|
9,17
|
355,48
|
287,65
|
296,23
|
103,0%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
0,21
|
639,28
|
133,76
|
133,18
|
99,6%
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
1,50
|
81,37
|
120,44
|
122,06
|
101,3%
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
1,67
|
57,14
|
93,82
|
95,23
|
101,5%
|
Печенье, кг
|
0,70
|
0,06
|
217,88
|
11,71
|
12,71
|
108,5%
|
Карамель, кг
|
0,70
|
0,06
|
265,92
|
15,70
|
15,51
|
98,8%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
0,04
|
1197,25
|
51,51
|
49,89
|
96,9%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,30
|
13,87
|
4,26
|
4,22
|
99,1%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2895,94
|
178,16
|
176,17
|
98,9%
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
1,67
|
45,00
|
77,32
|
75,00
|
97,0%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
9,58
|
51,33
|
494,12
|
491,91
|
99,6%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75,00
|
6,25
|
77,37
|
474,81
|
483,56
|
101,8%
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
0,42
|
88,78
|
35,79
|
36,99
|
103,4%
|
Пшено, кг
|
6,00
|
0,50
|
49,65
|
26,55
|
24,83
|
93,5%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
0,61
|
57,14
|
34,16
|
34,76
|
101,8%
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
0,50
|
93,67
|
49,18
|
46,84
|
95,2%
|
Картофель, кг
|
150,00
|
12,50
|
40,60
|
529,25
|
507,50
|
95,9%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
2,92
|
61,12
|
156,89
|
178,27
|
113,6%
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
1,67
|
32,26
|
53,78
|
53,77
|
100,0%
|
Морковь, кг
|
35,00
|
2,92
|
49,05
|
138,16
|
143,06
|
103,5%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
0,15
|
206,69
|
30,20
|
31,00
|
102,6%
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
1,55
|
101,50
|
158,52
|
157,33
|
99,2%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
5106,93
|
5147,92
|
100,8%
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