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Капуста все дорожает

14.03.2022, 12:41, Главное
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С февраля прошлого года цены на основные продукты питания выросли на 18,3 процента. Больше всего подорожала капуста – более чем в три раза (с 19,37 до 61,12 рубля).

В прошлом месяце, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе повысилась немного – Всего на 0,8 процента.

Больше всего за месяц выросли цены на капусту – 13,6 процента, печенье – 8,5 процента и говядину – 4,7 процента.

Наиболее заметно снизились цены на пшено: -6,5 процента, рыбу мороженную: -4,9 процента и вермишель: -4,8 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.
 

Продукты питания,  входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

1,25

459,91

548,84

574,89

104,7%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

0,33

290,08

97,92

96,69

98,7%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

1,17

166,32

195,88

194,04

99,1%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

0,15

641,51

96,23

96,23

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

1,17

154,01

188,91

179,68

95,1%

Сельдь соленая, кг 

0,70

0,06

244,22

13,76

14,25

103,6%

Масло сливочное, кг 

1,80

0,15

721,94

104,51

108,29

103,6%

Масло подсолнечное, кг 

7,00

0,58

115,81

67,71

67,56

99,8%

Маргарин, кг 

6,00

0,50

196,71

94,76

98,36

103,8%

Сметана, кг 

1,80

0,15

260,04

37,97

39,01

102,7%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

10,00

0,83

55,52

504,72

508,93

100,8%

Творог нежирный, кг

110,00

9,17

355,48

287,65

296,23

103,0%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

0,21

639,28

133,76

133,18

99,6%

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

1,50

81,37

120,44

122,06

101,3%

Сахар-песок, кг 

20,00

1,67

57,14

93,82

95,23

101,5%

Печенье, кг 

0,70

0,06

217,88

11,71

12,71

108,5%

Карамель, кг 

0,70

0,06

265,92

15,70

15,51

98,8%

Чай черный байховый, кг 

0,50

0,04

1197,25

51,51

49,89

96,9%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,30

13,87

4,26

4,22

99,1%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

2895,94

178,16

176,17

98,9%

Мука пшеничная, кг 

20,00

1,67

45,00

77,32

75,00

97,0%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

9,58

51,33

494,12

491,91

99,6%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75,00

6,25

77,37

474,81

483,56

101,8%

Рис шлифованный, кг 

5,00

0,42

88,78

35,79

36,99

103,4%

Пшено, кг 

6,00

0,50

49,65

26,55

24,83

93,5%

Горох и фасоль, кг 

7,30

0,61

57,14

34,16

34,76

101,8%

Вермишель, кг 

6,00

0,50

93,67

49,18

46,84

95,2%

Картофель, кг 

150,00

12,50

40,60

529,25

507,50

95,9%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

2,92

61,12

156,89

178,27

113,6%

Лук репчатый, кг 

20,00

1,67

32,26

53,78

53,77

100,0%

Морковь, кг 

35,00

2,92

49,05

138,16

143,06

103,5%

Огурцы свежие, кг 

1,80

0,15

206,69

30,20

31,00

102,6%

Яблоки, кг 

18,60

1,55

101,50

158,52

157,33

99,2%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

  

5106,93

5147,92

100,8%



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