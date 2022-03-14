Что мы потеряли сегодня? – Личное мнение

В этот тяжёлый понедельник в стране две утраты. Для многих — трудные:

https://t.me/lenamiro/11112

Пока некоторые оплакивают трудную судьбу, я тоже взгрустнула.

И знаете, по какому поводу? Вы не поверите — я почему-то думаю, что ничего не изменится.

Наши вечно отдыхающие публичные личности устроят то же самое во Вконтакте. Фоточки, гивы, глубокомысленные цитаты и голые задницы — всё окажется там.

С Макдаком ещё смешнее — отгруженный товар в ресторанах пока не закончился и его будут продавать ещё пару дней.

Что будет потом? Вскоре заведения снова откроют.

Вот такие потери.

Вместо того, чтобы оторваться от бесконечной ленты, уделить время семье, себе любимой, тётки просто перекочуют в другое приложение. А любители съесть картошечку во фритюре, может быть, чуть всхуднут, но не сильно. Найдут другую бургерную и потом устроят столпотворение на открытии.

А как изменилась ваша жизнь с сегодняшнего утра?

—