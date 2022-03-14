 

В Ханты-Мансийск приехали паралимпийцы из Белоруссии

14.03.2022, 11:35, Новости дня
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Делегация из Республики Беларусь прибыла в столицу Югры для участия в открытых всероссийских спортивных соревнованиях «Мы вместе. Спорт». 30 гостей – спортсменов, тренеров, врачей, массажистов и журналистов в Ханты-Мансийске встретили танцами, песнями и угощениями, сообщили местные СМИ.

Как отметил руководитель делегации Александр Флерко, отстранение от игр в Китае для белорусских паралимпийцев стало шоком, но игры в Ханты-Мансийске стали спасением для спортсменов.

«Наши спортсмены готовы соревноваться и показывать лучшие результаты. А в нашей стране рассматривают возможность аттестации спортсменов по результатам этих соревнований», – передает портал ugra-news.ru слова Флерко.

Спортсменка Наталья Сафонова даже подумывала о завершении спортивной карьеры, но все изменили игры в Югре.

«Казалось все, к чему ты стремился, было перечеркнуто в один миг. Но сейчас жизнь продолжается, и мы верим в будущее. Эти игры стали спасением и продолжением нашей спортивной жизни», – сказала Наталья.

Накануне белорусские спортсмены, которые примут участие в Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт», прилетели в московский аэропорт Шереметьево.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что зимние игры «Мы вместе. Спорт» для паралимпийцев пройдут 18-21 марта.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности. Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине. В ответ отстраненные российские спортсмены исполнили гимн России в Паралимпийской деревне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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