Мнения: Что ждет российскую киноиндустрию

Меня многие сценаристы и будущие сценаристы спрашивают – что, мол, теперь? Есть ли смысл вообще сейчас учиться писать сценарии и книги? Не хочу уподобляться всем тем шапкозакидателям, которые сейчас плюют на спину теряющему тапки Макдональдсу. Поэтому уподоблюсь нехотя.

Меня многие сценаристы и будущие сценаристы спрашивают – что, мол, теперь? Есть ли смысл вообще сейчас учиться писать сценарии и книги? Не хочу уподобляться всем тем шапкозакидателям, которые сейчас плюют на спину теряющему тапки Макдональдсу. Поэтому уподоблюсь нехотя.

Говорят, что у человека в жизни бывает только один шанс. На самом деле обычно у человека в жизни бывает два шанса. Немного предыстории.

Помните телевидение 90-х? «Тропиканка», «Богатые тоже плачут», дикое что-то там – полноводные потоки привозного мыла, в основном латиноамериканского. После кризиса 1998 года и падения курса рубля завозить мыло из-за рубежа стало невыгодно и его стали варить на месте. Первая серия «Улиц разбитых фонарей» была снята с бюджетом 12 тыс. рублей. Чтобы вы понимали, сколько это в тех деньгах, это был мой заработок журналиста в провинции за пару месяцев. То есть копейки.

А теперь внимание – когда вы в последний раз смотрели иностранный сериал по телевизору? Дайте-ка я угадаю. «Лост», «Сопрано» или «Секс в большом городе». То есть почти двадцать лет назад. А вот «Хаус» уже провалился, никто не стал его смотреть на «Домашнем». Посмотрите сегодня телепрограмму любого российского телеканала. Там нет ни одного не нашего сериала. Ни одного. Есть несколько, снятых в РФ на российском материале и совместно произведенных с иностранными компаниями, но это больше инвесторский проект, производственные мощности все наши. То есть для того, чтобы наши зрители посмотрели иностранный сериал, он должен выглядеть как наш сериал.

Медицинский факт – российские телезрители предпочитают местные телесериалы иностранным. А что с платформами, что с интернетом? А вы вспомните, когда в последний раз у нас в интернете взахлеб обсуждали какой-нибудь резонансный сериал? Это были «Чики», «Мылодрама», «Звоните ДиКаприо», «Последний министр», «Эпидемия». А иностранные – что, совсем не обсуждали?

Ага, был один сериал, который вызвал на постсоветском пространстве большой резонанс. Этот сериал назывался «Чернобыль». Упс. Резюмирую. Российские телесериалы всего за двадцать лет стали драйвером российской киноиндустрии и вывели ее на мировой уровень. Если интересно – посмотрите, сколько российских телесериалов продано на тот же «Нетфликс» за последние годы.

И примерно лет пятнадцать назад был не очень длинный период, когда в киноиндустрию мог прийти буквально любой желающий с улицы. Брали всех, потому что рост был такой, что вузы не справлялись, кадров не хватало. Индустрия как пылесосом втягивала всех, кто был способен хоть что-то написать, сыграть, снять.

Это был первый шанс. Кто успел, тот успел. А теперь внимание, следующее предложение – самое важное, что вы прочитаете за всю свою жизнь. Второй шанс – сейчас. Если западное кино уйдет из российских кинотеатров хотя бы на два года, оно туда больше не вернется никогда. Если у российской киноиндустрии появится возможность пройти хотя бы один производственный цикл без лоббистского давления Голливуда, голливудское кино будет вытеснено из кинотеатров так же, как бразильские телесериалы были вытеснены с наших телеэкранов.

И если это будет, наше кино ждет лет пять невероятного роста и в производстве, и в деньгах, и в качестве. Великая киноиндустрия создает 10 шедевров в год. Для этого нужно, чтобы в год снимали 1000 фильмов. А для этого нужно писать в год 10 тысяч сценариев. Источник

Теги:

кино

,

экономические санкции

,

спецоперация