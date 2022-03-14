 

Китай опроверг сообщения о запросе Россией военной помощи

14.03.2022, 11:35, Новости дня
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Сообщения со стороны США о том, что РФ якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», – передает ТАСС слова дипломата.

Он сообщил также, что США должны полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом.

«Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?», – передает РИА «Новости» дипломата, прокомментировавшего сообщения о деятельности биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых США.

По его словам, военно-биологическая деятельность на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества. Согласно обнародованной недавно информации, десятки биологических лабораторий на Украине функционируют в соответствии с заказами министерства обороны США, отметил Чжао Лицзянь.

Ранее заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине рекомендовала задействовать пятую и шестую статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.

В пятницу постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.

Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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