Мнение: Космическая экспедиция

Разругавшись вдрызг с Западом, Кремль, вне всякого сомнения, рассчитывает, что ему удастся удержать открытой хотя бы калитку на востоке. Проще говоря — расчет на Китай. На чем основана уверенность, что Китай нам поможет, сказать трудно. Ни субъективных, ни объективных предпосылок для сколь-либо прочного союза или даже партнерства с Китаем у Росси нет. Причем даже не нынешней гангстерской России, которая вне всякого сомнения глубоко несимпатична легистскому режиму Китая, но и России вообще. Любой.

Китай никогда не имел и не будет иметь экспансионистскую идеологию. В том смысле, что ему просто нечего продвигать за пределами своей цивилизационной среды обитания. Любая мировая религия или философия обладает принципиальной фичей — адаптивностью. Что очень быстро создает разные версии этой религии или идеи, локализует их и тем самым распространяет далее. Христианство и ислам умудрились клонировать себя даже в Африке, создав абсолютно эксклюзивные локальные версии, где базовые понятия этих религий тесно переплелись с местными анималистическими верованиями. Социализм с капитализмом, кстати, тоже в той же Африке вполне ужились чуть ли не с людоедством.

Китай — совершенно иной. Его ментальность неадаптивна. Он рассматривает любые внешние территории как априори враждебные. Правда, враждебность эта носит не столько осмысленный характер, сколько природный. Все, что не Китай, китайцы рассматривают, как чужую планету с непригодной для жизни атмосферой и прочими неблагоприятными условиями. А потому трудятся и ведут борьбу исключительно за сохранение как можно более прочной защитной оболочки вокруг своей цивилизации. Всевозможные Чайна-тауны — это просто высаженные на чужую поверхность экспедиции во враждебном окружении, брошенные на разработку местного сырья и минералов.

В этом смысле сотрудничество с иными цивилизациями для Китая носит предельно узкий интерес. И в идущей борьбе жаб и гадюк он принципиально не примет ничью сторону — для него любой исход этой борьбы никак не изменит враждебность и нежизнеспособность окружающего его пространства. Не все ли равно, кто победит на Марсе — синие вирусы или желтые бактерии? Марс все равно останется планетой, непригодной для жизни человека.

Наши гангстеры этого не понимают. Они измеряют жизнь исключительно с точки зрения материальной выгоды. Украл, выпил, в тюрьму. Но лучше не в тюрьму, а в Думу. Братва та же, условия лучше.Они не в состоянии понять, что кроме чисто материальной, то есть — сиюминутной — выгоды есть соображения выживания вида в целом. Китайская философия — она именно про сохранение вида. Поэтому и понятия выгоды для китайцев отличаются от всех прочих кардинально.

Будет ли Китай держать для Кремля открытой со своей стороны калитку? Да, если это будет соответствовать интересу стратегического выживания и развития Китая. Нет, если это не впишется в подобную концепцию. В любом случае открывать и закрывать эту калитку будут сами китайцы. По своим внутренним соображениям, которые они не сочтут нужным даже перевести для кремлевских. Им будет просто доведено решение. Без права обсуждения и тем более влияния на него.

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